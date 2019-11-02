你一定会过上好日子的. November. 02, 2019 08:03. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 真的很累吧？看到你那发涩的眼睛，我的心就要崩溃。因为你描述的你的日常生活是在地狱里度过的一天。因为羞耻心和自我嫌弃是人类最难以忍受的感情。伤心就哭，生气就发火，害怕就逃跑，这种感情就会缓和，但羞耻心却不一样。因为羞耻心是指责和厌恶自己的，不能自我调节。因为我是我无法逃避的惩罚者（加害者）。 高考已经临近，其他孩子正在准备用自己积累的“基础信息”来评价这个世界。但是你很久以前就因为害怕无法适应围绕你的，不，你周围人们的期望值而受挫，停了下来。装作坚强，也曾反抗，责怪这个世界，装作漠不关心，但最终还是用冷静的他人的眼光直视自己，把自己叫做失败者。 你说要退学的时候我赞成。你没有力气忍受痛苦，你以为你得养精蓄锐再上战场。只有找到目标和动机，才能为发展作出努力，但我反对你的这种意见。因为依靠自己的力量很难在短期内找到。我们一起思考，最后你做出了一个“常识判断”：为了未来，你就像保险一样拿到毕业证。然后，很好地熬过了那段痛苦的时间。 你可不是失败者，是活下来的人。也是忍耐痛苦的胜利者。虽然没有跑完普遍要求的赛跑，但你已经忠实地完成了你所决心的计划。超出了我的期望。高考不是全部。那只是一场在比较橡子大小中成为稍微大一点的橡子的大会而已。这个世界不知道什么样的学生有什么特点和优点，所以只能用分数来评价。但是，在人生这一旅程中有许多关卡，只要能一步一步顺利通过必要的过程，你就可以成为“你的人生的胜利者”。 勇气是只有恐惧才会产生的。勇气就是随着小小的成功积累，对自己和世界的信任越来越大。光靠自己的力量是培养不了勇气的。需要珍贵的人和那个人的爱。你之所以没有勇气，是因为没有人“正常”地爱你，因而没有“正常”地感受关爱。 相比才能与智慧，勇气更重要的是诚实、忍耐力和比任何都更为重要的爱。你忍受着痛苦和恐惧，为你的目标之后打下了基石。诚实地忍耐，调节感情，保持热情，与我心连心。从现在开始，生活在不分胜负或黑白的复杂多样的现实中，只要一点点去寻找你想要和决定的生活，勇气自然会越来越大。葛洛丽亚·盖纳也这么说。刚开始害怕得要死，但随着时间的流逝，获得了活下去的勇气。得到了可以活着与爱着的信念。我会过得很好，像你一样。

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