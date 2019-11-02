女性痛苦是因为歇斯底里？医生们为什么要这样？. November. 02, 2019 08:03. by 林熙允记者 imi@donga.com. 根据针对患者的某些问卷调查结果显示，女性从医疗人员那里得到的减重建议比男性多。据说，即使呼诉实质性疼痛和身体症状，医疗人员也会视其为忧郁症或压力等心理因素性，做出歇斯底里(又称癔病)等莫名其妙的诊断，这种情况在患者是女性时更常见。 作者一一指出了在诊断和医疗领域中因对性别先入为主的偏见数百年来接踵而至的危害。作者指出，从19世纪中期出现妇科这一新专业领域开始，女性医学就指生殖器医学。到20世纪为止，仅美国就实施了约15万件卵巢摘除术。 在医疗人员和医学教授大多为男性的情况下，“不理解的火气”很难消除。如果女性的认同感加上人种•社会偏见，事态将会更加严重。有色人种女性常被视为吸毒者，教育水平高的白人女性常被认定为健康担忧症患者。这种偏见给诊断和治疗造成巨大损失。 从急诊室到腹痛治疗，男性需要49分钟，女性需要65分钟。患有心脏麻痹的年轻女性被送回家的概率是男性的7倍。作者大声呵斥说：“数十年来，现代医学采用的唯一模式是对照体重70公斤的白人男性。”将腹痛视为月经痛或强调荷尔蒙的影响而做出错误诊断。 通过各种统计、以及对医疗人员和患者的广泛采访，将这些令人震惊的事实一一记录下来。 但是，一般读者进行阅读的话，书中的医学用语和各种数据则有些过于详细了。540页的内容也可能成为负担。对于想成为医生，以及想学习医学或各种科学的人来说，在相关领域中，有关性别的偏见会带来多大的危害，这将成为令人拍案叫绝的好教科书。

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