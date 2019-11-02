东京奥运会马拉松和竞走比赛将在札幌举行. November. 02, 2019 08:03. by 李承鍵 why@donga.com. 备受争议的东京奥运会马拉松及竞走比赛举办地最终被确定为札幌。 国际奥林匹克委员会(IOC)1日表示，在日本东京举行了IOC调整委员长约翰•科茨、东京都知事小池百合子、东京奥组委委员长森喜朗、奥林匹克•残奥会担当相桥本圣子参加的4方会谈，做出了上述决定。同时IOC还补充说，增加的费用不会让东京都负担，其他项目不会更换场地。因此，部分人提出的改变高尔夫比赛场所的要求等将告一段落。 IOC之所以做出这样的决定，是因为担心如果马拉松在东京举行，因酷热天气不仅会对运动员，还会威胁观众的健康。东京奥运会将于7月24日至8月9日举行，而今年这一期间东京的酷暑受害者多达2000人。东京奥运会马拉松比赛将于明年8月2日(女子)和8月9日(男子)举行。这一时期，东京的平均气温超过35度。札幌同期温度低近5度。国际奥委会在申办当时为了避免与美职棒大联盟季后赛、欧洲足球联赛开幕等大型活动重叠，曾明文规定“7月15日至8月31日举行”，而日本则称“这个时期大部分为晴朗天气，很热”。1964年东京奥运会于10月10日开幕。 对于比赛场地的变更，小池知事说“这是没有达成协议的决定”，但她同时也表示“不会妨碍IOC的决定”。

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