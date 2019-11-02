李在镕表示要将“三星打造成百年企业”，关键词是“相生”. November. 02, 2019 08:03. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子副会长李在镕在1日迎来三星电子成立50周年之际发出了“为了打造留给下一代的百年企业，让我们一起分享和共同成长”的信息。 当天，李副会长在京畿水原市三星数码城举行的创社50周年纪念活动中，通过传达给职员的信息，做出了上述表示。 三星电子相关人士表示：“如果说三星电子已经过去的50年可以概括为‘挑战和成功’，那么今后的50年将把‘相生’作为实现新飞跃的垫脚石，向所有人表达要成为受人尊敬的企业的李副会长的决心。”这是李副会长首次以自己的名字向全体职员发出信息。 李副会长当天上午踏上了日本出差之路。他计划2日参观在日本横滨举行的“2019日本橄榄球世界杯”决赛，并会见当地派驻人员，讨论事业现状及中长期事业方向。据悉，李在镕副会长为了会见日本经济团体联合会会长中西宏明，正在调整日程。李副会长还参加了9月橄榄球世界杯开幕式及揭幕战，会见了日本首相安倍晋三等日本政界和经济界人士。

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