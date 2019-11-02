美国国务院二号人物比根：“将积极参与与朝鲜谈判”. November. 02, 2019 08:03. by 朴湧 parky@donga.com. 美朝工作磋商美方代表、美国国务院朝鲜政策特别代表史蒂芬·比根（照片）10月31日（当地时间）被提名为美国国务院“二号人物”副国务卿。据悉，比根代表将继续指挥对朝鲜政策，因此有预测称，美朝谈判被十分看重。 白宫当天正式宣布，美国总统特朗普任命副国务卿约翰·沙利文为美国驻俄罗斯大使，并提名比根继任副国务卿。美国有线电视新闻网（CNN）援引美国国务院高层官员的话报道说：“即使比根晋升为副国务卿，也会继续领导美朝谈判。”韩国驻美大使馆表示，比根当天会见新任韩国驻美大使李秀赫时，也确认了与国务院内职务升迁无关，将积极参加美朝谈判的立场。《华盛顿邮报》报道说：“即使比根指挥对朝谈判，日常管理也将交给国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿艾利克斯·翁负责。”据悉，去年“6·12”新加坡美朝峰会后，翁负责国务院内成立的“后新加坡”工作小组的工作，辅佐比根。 如果比根的任命在参议院听证会上获得通过，他将成为排名迈克·蓬佩奥之后的国务院二号人物。根据国务院发表的支持声明，比根得到了美国国内外交和安全专家的广泛支持，其中包括美国前国务卿赖斯、美国前总统办公厅主任丹尼斯·麦克唐纳等。 有分析认为，比根继出任副国务卿之后，还将接过据传将参加参议员竞选的蓬佩奥国务卿的接力棒。蓬佩奥上个月28日做客福克斯新闻台时否认竞选参议员的说法，称“只要特朗普总统希望我留在团队里，我将继续担任国务卿”。但他经常访问家乡堪萨斯州，不断有政治传言称他将步入政界。

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