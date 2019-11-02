被问及文政府的失误，卢英敏“一时想不起来”. November. 02, 2019 08:03. by 黃炯? constant25@donga.com. “我一时想不起来。” 总统秘书室长卢英敏1日在国会运营委员会的国政监查中，面对民主和平党议员赵培淑提出的“文在寅政府犯了最大错误的事情是什么？”的问题，作出了上述回答。赵培淑说：“想不起来吗？啊，这个很严重。”卢英敏再次问道：“不是，您说是犯错误最大的事情吗？”话尾含糊不清。 卢英敏当天就围绕前法务部长曹国的争论表示，“感到责任”“不会贪恋职位”，但回避提及辞职。自由韩国党议员李政宰问卢英敏，“现在是否有下台的意向？”，卢英敏回答：“我们青瓦台秘书团正严肃地看待这一情况，感到责任无比重大。” 李政宰在追问卢英敏的过程中问道：“你越来越像总统吗？”卢英敏答道：“说什么越来越像总统？对总统不能那么随便说。”当韩国党院内代表罗卿媛问及“对辞退曹国前部长是否感到郁闷？”时，卢英敏回答：“不是。”对于“是不是错过的人事安排？”的提问，卢英敏说：“结果确实如此。”

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