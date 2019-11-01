令民主主义黯然失色的“采访封锁”训令，应立即废除并道歉. November. 01, 2019 07:29. . 法务部前天公开的《关于禁止公开刑事案件的规定》，简直令人怀疑是否真的出自2019年的民主主义体制，具有时代错误性和反民主性。《规定》的主要内容是，从源头上阻止采访检察机关正在调查的案件，限制曾发表有损涉案人员名誉的误报的记者进入检察机关办公楼。其中，政府判定误报与否并阻止媒体采访的想法，在过去独裁政权中也是史无前例的。 根据新规定，检察机关对正在调查的案件，除应对误报外，不得发表公报，检察官和调查官一律不得与记者等媒体相关人员接触。这等于是要求记者只能听写检察机关告知的内容。如果按照规定，媒体的监督功能必然会瘫痪。即使检察机关在密封的检察厅办公楼内对“活着的权力”的不正之风睁一只眼闭一只眼或进行偏向性调查，也将失去牵制的途径。 检察厅的调查负责人可以随意判定误报与否，并以此为根据阻止记者采访，这种规定也是明确的有毒条款。如果检察机关负责判断标准模糊的误报与否，很有可能给不利于检察机关的报道打上误报的烙印，从而阻止媒体的采访，危险性更大。也不能排除该规定被试图掩盖真相的权力者或特定政派恶意利用的可能性。另外，检察机关公布的调查结果在以后的审判中被查明并非事实的情况也不少，如果所有媒体在采访被封锁的情况下，只依靠检察机关的单方面发布来撰写报道，最后被判定是误报，责任由谁来承担？ 如果有必要对宪法规定的言论自由和国民知情权进行一定的限制，那么就应该根据国会制定的法律进行，而不是法务部训令。法务部的新规定与强调“与国民沟通”的现政府基调背道而驰。主要由法律家为主轴构成的法务部制定这样的规定，可能会对其他政府部门和机构产生影响，这也十分令人担忧。 如此过激而且僵硬的采访封锁训令被紧急炮制出来，可能是因为文在寅总统在上个月16日将法务部次官金五洙叫到青瓦台，指示制定检察改革案，并把期限定为10月底。文在寅总统应该立即废除法务部规定，并向国民道歉。

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