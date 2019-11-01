MLB世界大赛，模拟的反击. November. 01, 2019 07:29. by 申武庆记者 yes@donga.com. 围绕以华盛顿国民队的最终夺冠落幕的美国职业棒球大联盟世界大赛(WS)，虽然出现了“土汤匙和金汤匙的对决”的观点，但事实上是错误的。从族谱(过去的成绩)来看，华盛顿队和休斯敦太空人队都是“土汤匙”，而在财力(球队年薪)方面，两队都接近“金汤匙”。 相比之下，美国媒体的“模拟反击”这一评价更新鲜。华盛顿是“模拟(老式)”，休斯敦是“数字(革新)”，而石斧颠覆了由尖端武器支配的世界。 很有说服力。休斯敦队是一支因数据革命脱胎换骨的球队。这是曾在全球咨询公司工作的杰夫•卢诺在2013年就任团长之后的事情。他解雇了正统的球探，让数据分析员填补了该空缺。相比于人，他坚信数据能提供更好的信息。安装超高速摄像机后，让助理教练们离开，并减少所属小联盟球队。不“评价”球员，而是“测量”球员的球技。最近3年连续获得100胜以上，3年间两次进入世界大赛。纽约洋基队、洛杉矶道奇队等著名球队也纷纷效仿。 华盛顿队则不同。休斯敦没有一名职员毕业于常见的哈佛大学、耶鲁大学、麻省理工学院。取而代之的是年纪超过花甲的球探和参谋人员多达10人。“我们坐在场边抽一支雪茄，然后就掏出一些东西”，他说。这是1960年代式的版本。小联盟球员出身的团长麦克•里佐等表示：“球员是人。所以在评价球员时，要深入了解球员的热情等。不能只测试竞技水平。” 最终华盛顿队获胜。球员们的热情非常高涨，尤其是最后的决战第7场比赛，更是压倒了休斯敦队。没能“测”出那股激情，休斯敦队在最后时刻慌了手脚。常规赛最多胜队(107胜)被勉强才踏上秋季舞台的球队(93胜)打败。如同一部影片，故事情节极富戏剧性，善恶区分也很明确。如果现实状况不亚于电影，不就有点奇怪吗？经确认，也有夸张的一面。华盛顿的数据分析小组也在生产属于他们的信息。休斯敦的卢诺团长也主张称“我们也有用眼睛和感觉来判断的优秀人才”。 可是，为什么美国媒体会把这两支球队极端地区分开来呢？这可能是因为反对休斯敦式革新。革新伴随着破坏，但休斯敦否定了130年来通用的大部分美国职业棒球大联盟的信仰(文法)，因此受到了过激的评价。人性的部分差不多都被除去，社会共有的价值也被忽略了。球队相信只有数据才能指引正确的道路。虽然也受到了称赞，但同时也留下了“没有良心的球队”的烙印。 然后在世界大赛期间出了岔子。球队的核心相关人士包庇球员的家庭暴力履历，引发了争议。美国职业棒球大联盟对家庭暴力贯彻零容忍原则。俱乐部主席迫于舆论压力才道歉，并罢免了相关人员。很多人指出，只信奉数据的休斯敦的组织文化是原因之一。“休斯敦的创新到底有什么意义”的怀疑论也越来越大。因此，华盛顿队以人为中心的运营被夸大，并得到传唤。休斯敦式的创新，现在很可能要喘口气了。 高呼只有革新才是出路的我们社会。创新速度迟缓，既有技术问题，也有因创新引发的社会矛盾。技术发展并不是保持数字时代竞争优势的唯一因素。人性因素和社会响应也很重要。看着世界大赛，重新思考革新。

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