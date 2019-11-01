“得克萨斯队考察柳贤振PS出场比赛”. November. 01, 2019 07:28. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 柳贤振(32岁•洛杉矶道奇队•左)和秋信守(37岁•得克萨斯骑警队)能否同吃一锅饭？ 赛季结束后成为自由签约选手(FA)的“韩国怪物”柳贤振的去留问题备受关注，秋信守效力的得克萨斯队正在成为他下一站的候选地。道奇队的专门记者大卫•贝塞最近出演了转播道奇队比赛的“洛杉矶体育网”节目，他表示“得克萨斯队在柳贤振出场的所有比赛中都派出了球探”。将在新球场Globe Life Field开始下赛季的得克萨斯队是此次FA市场的大腕。MBC体育+解说员宋载宇(音)表示，“对于首发实力较弱的得克萨斯队来说，柳贤振是极具魅力的王牌。得克萨斯队在季后赛中早早就出局了，在柳贤振出场时派出探球，是眺望下个赛季，并希望获取详细的报告。”秋信守上周在出演美国得克萨斯州达拉斯地区的韩国人广播节目中表示，“向约翰•丹尼尔斯团长建议引进柳贤振。团长说目前球队需要1~2名先发投手和3垒手”，更增加了期待感。 当地媒体认为，柳贤振离开道奇队的可能性很大。上月31日，洛杉矶道奇队的跟队记者肯•格尼克预测说：“如果柳贤振想要一份5年1亿美元(约1163亿韩元)的长期合同，他将离开洛杉矶道奇队。”也就是说，首发资源丰富的道奇队与柳贤振签订长期合同的可能性很小。 网络媒体《Dodgers Nation》曾报道称，“我们好像看到了作为道奇队选手的柳贤振的最后一面”。

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