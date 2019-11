李秀赫:“以韩国为中心的对朝政策,在美国引发韩国亲朝的言论”. November. 01, 2019 07:28. by 常驻华盛顿记者 李正恩、文炳基记者 lightee@donga.com,weappon@donga.com. 韩国新任驻美大使李秀赫(照片)表示:“对于对朝政策之类的东西,过于以我们为中心来看,所以(美国)出现了这是亲朝政策之类的话。”也就是说,在朝鲜没有完全响应无核化谈判的情况下,文在寅政府接连强调和平经济等韩朝关系改善意志,美国对此存在否定的态度。处于对美外交最前线的驻美大使如此公开地表明美国国内对文在寅政府对朝政策的否定认识,是非常罕见的事情,预计将引发争议。 李秀赫30日(当地时间)在华盛顿韩国文化院举行的就任后首次常驻记者座谈会上表示:“迄今为止,我们的外交一直是以我们为中心。”李秀赫大使是本月24日赴任的。 李秀赫表示:“将把焦点放在如何使我们的政策有助于美国上,(与美国)进行沟通”,“相比为了韩半岛、为了世界,更要思考如何让(韩朝关系)与美国总统特朗普的‘美国第一主义’(America first)相联系、如何有助于此。我们也向员工们提出了这样的方向。”对于重启金刚山观光,他回答道:“在这个阶段考虑是否搞金刚山观光,好像没有什么意义。” 对此,青瓦台表示,“可以理解为强调了要开展以国家利益为中心的外交方向”,警惕扩大解释。但是总管外交政策的青瓦台国家安保室内部也出现了不快的反应。青瓦台相关人士说:“虽然我们理解这种说法的思路,但在强调与美国的合作的情况下,李大使的部分表述确实有些让人遗憾。” 此外,特朗普总统外交政策智库之一的传统基金会在当天公布的《2020年美国军事力量指标(2020 Index of US Military)》报告中,认为朝鲜是仅次于中国和俄罗斯的威胁东亚地区安全及美国的势力。报告的共同作者、资深研究员约翰·班纳表示:“韩国承担美国展开战略资产的费用,这才是公正的。”

