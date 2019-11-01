“盖乐世居功至伟”，三星电子营业利益重上7万亿韩元线. November. 01, 2019 07:29. by 柳根亨 noel@donga.com. 得益于智能手机的旺销势头， 三星电子第三季度（7月∼9月）的营业利润今年以来首次突破7万亿韩元。在去年第四季度为10.8万亿韩元后，营业利润进入今年以后持续徘徊在7万亿韩元线以下。 三星电子31日公布，第三季度营业利润为7.78万亿韩元。虽然与创下历史最高业绩的去年第三季度相比减少了55.7%，但比前一季度增加了17.9%。虽然半导体市场仍未摆脱不景气局面，但随着智能手机销量的增加，有评价称，三星电子的业绩出现了明显的恢复势头。 电子业界一名相关人士说：“证券界预计第三季度营业利润在7万亿韩元出头左右，但8日公布的初步统计业绩超出了预计（7.7亿韩元），三周过去了，今天又比初步统计业绩增加了800亿韩元。” 第三季度的销售额也比上一季度增加了10.47%，达到62万亿韩元，时隔4个季度重新回到了60万亿韩元的水平。营业利润率为12.5%，比第二季度（11.8%）有所改善。 这次引领业绩惊人反弹的是智能手机事业。据悉，智能手机事业部门第三季度的营业利润接近3万亿韩元（2.92万亿韩元）。这比去年同期（2.22万亿韩元）增加了31.3%，比今年第二季度（1.56万亿韩元）激增了87.1%。据分析，下半年推出的高端系列（盖乐世Note10）和中低价系列（盖乐世A系列）的销量增加，带动了智能手机事业部门的辉煌战绩。 三星电子当天在电话会议（投资说明会）上表示：“第三季度手机销量为8500万部，平板电脑销量为500万部。平均售价为230美元（约27万韩元）左右。”但第四季度智能手机的业绩前景不容乐观。三星电子预测，第四季度智能手机部门的销量将小幅减少，营销费用也将增加，因此业绩将比第三季度有所下降。 半导体部门的业绩一直萎靡不振。第三季度营业利润为3.05万亿韩元，比去年同期（13.65万亿韩元）减少了10.6万亿韩元，与前一季度（3.4万亿韩元）相比也减少了3500亿韩元。三星电子表示：“存储器需求持续不确定，因此计划灵活调整供应和投资”，“明年上半年有望实现DRAM库存正常化。” 家电部门第三季度营业利润仅为5500亿韩元，比去年同期（5.6万亿韩元）大为减少。据分析，虽然量子点（QD）发光二极管（QLED）电视机、超大型电视机等高端产品的销量有所增加，但由于价格竞争加剧，收益性有所减少。 此外，三星电子表示，第三季度作为设施投资执行了6.1万亿韩元，进入今年以来累计投资达16.8万亿韩元。按事业分类，半导体和显示器的投资额分别为14万亿韩元和1.3万亿韩元。 三星电子计划，今后把国内8.5代液晶显示器（LCD）工厂大部分转换为量子点显示器生产线，在量子点显示器研究开发上投资3.1万亿韩元，在设备上投资10万亿韩元。三星电子解释说：“量子点显示器的初期生产量将达到每月3万台的水平。”

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