美国公布突袭巴格达迪的视频，“为阻止其藏身之处圣地化，已空袭摧毁”. November. 01, 2019 07:29. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 美国国防部首次公开了在针对逊尼派极端主义武装团体“伊斯兰国（IS）”的最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪（48岁）时的清除行动中拍摄的部分视频。 据美国有线电视新闻网（CNN）等主要外媒报道，美军中央司令部司令肯尼斯·麦肯齐10月30日在国防部大楼（五角大楼）举行新闻发布会，展示了行动当时用无人机拍摄的视频和照片，详细说明了情况。这些视频被分成3段，也刊登在国防部网站上。 在长达13秒的第一段录像中，7名美军士兵将包围圈缩小到巴格达迪的藏身之处。在10秒长的第二段视频中，低空飞行的战斗机打击了8名“伊斯兰国”武装分子，在13秒长的最后一段视频中，飞机在远距离对巴格达迪藏身之处实施了精密打击。但是，美国总统特朗普在27日的“重大宣布”中描述巴格达迪“死得像狗一样”的死前情景，在此次视频中没有得到确认。 麦肯齐在新闻发布会上说：“巴格达迪的遗骸在死亡24小时内被葬入大海。”另据报道，在他引爆炸弹背心时，据推测两名不满12岁的子女一起丧生。这与当初传出的3名子女一起死亡的消息有所出入。 麦肯齐表示：“库尔德族领导的‘叙利亚民主军（SDF）’向我们提供了非常有益的早期情报”，“我想说，他们是行动的一部分。”行动结束后，特朗普总统一边庆祝成功，一边缩小库尔德人的功劳，“库尔德民主军”只好直接向《纽约时报》等美国媒体表明自己参与了作战，进行了“自我宣传”。麦肯齐的这次表态是首次公开承认库尔德人为行动取得成功作出了有意义的贡献。不过，他明确表示：“实际袭击行动只有美军兵力参与。” 麦肯齐说，与此同时，为防止巴格达迪的藏身之处今后成为“伊斯兰国”的圣地，已经空袭予以摧毁，空袭之前行动小组还回收了可能被用于分析“伊斯兰国”的文件和电子产品。他还透露，雄性军犬为抓获巴格达迪立下了汗马功劳，虽然因巴格达迪自爆受伤，但经过治疗后已重返任务。据悉，这只军犬是位有4年经验的老手，已经执行过约50次战斗任务。美国政府称这只军犬的名字与机密部队的身份有关，并未透露，但《新闻周刊》30日报道说，军犬名叫“柯南”，是比利时马利诺犬。 麦肯齐还强调，虽然这次行动取得了成功，但是不能认为‘伊斯兰国’已经完全失败。实际上，在印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家，由于“伊斯兰国”的分支机构势力非常猖獗，已在加强警戒态势。印度尼西亚总统办公厅主任穆多科30日指出：“在印度尼西亚，受到‘伊斯兰国’分支机构激进教导的居民可能会成为其追随者。”

한국어