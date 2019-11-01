《纽约时报》盛赞奉俊昊的《寄生虫》，称其为“年度最佳电影”. November. 01, 2019 07:29. . “奉俊昊的逆乌托邦，我们生活在那里。” 美国纽约时报(NYT)30日(当地时间)集中报道了奉俊昊导演的电影《寄生虫》。 《纽约时报》报道评价说：“这部影片在韩国已经成为一部卖座大片，赚取了7000万美元，让关于经济不平等的争论延续开来。在正在展开类似争论的美国，奉俊昊导演也通过该片从只被少数影迷狂热追捧的小众导演一跃成为世界级的名导。” 《纽约时报》报道说，在今年戛纳电影节上获得金棕榈奖的《寄生虫》将于明年2月在美国奥斯卡颁奖典礼上挑战最佳外语片奖，这在外语片中实属罕见。接着该媒体评价表示，“《寄生虫》是融合了恐怖、讽刺和悲剧的现代版寓言故事，不仅在韩国，对在任何地方展开的阶级斗争都传达了尖锐的教训。影片的角色很有沉重感和深度，并兼具优雅和愚蠢。” 《纽约时报》还详细地提到了奉导演的主要作品。该报认为，《寄生虫》与《怪物》、《雪国列车》、《玉子》相比，更基于现实，更接近于奉导演的早期作品《绑架门口狗》或《杀人回忆》。但该报补充说：“将奉俊昊导演的作品用题材和风格进行区分，这忽视了他的独创性和一贯性这两点。” 对于奉俊昊导演的作品世界，该报表示：“既可以称得上是利用大片手法制作艺术电影，也可以说相反。他真正的成就是把这种简单的区分弄混杂。”接着该报称赞道：“将《寄生虫》打造成年度最佳电影，让奉俊昊成为世纪导演，是因为他成功将人生描绘成既幻想又写实，以及非常隐喻的，同时也是激烈而真实的。” 《寄生虫》于10月11日(当地时间)在美国纽约和洛杉矶首次上映，此后扩大上映馆的范围，与北美观众见面。电影的全球票房收入最近突破了1亿美元(约1200亿韩元)。

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