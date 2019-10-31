挑战和成就的三星电子半个世纪...以代表企业责任感迎接新的50年. October. 31, 2019 07:53. . 明天是1969年诞生的三星电子公司成立50周年。在这期间，三星电子是公认的韩国代表企业，也是全球超优良企业。三星电子拥有的“世界第一”头衔，即使只选重量级，也很难一一列举：智能手机连续8年占据第一，DRAM半导体连续27年占据第一，电视机连续13年占据第一，冰箱连续7年占据第一。 最令人惊讶的是，三星电子在不长的时间里，推翻了电子王国日本的堡垒，使韩国进入了电子强国的行列。以2018年为基准，三星电子的销售额为243.77万亿韩元，净利润高达58.89万亿韩元。如此大的净利润规模相当于日立、索尼、松下等日本前10大电子公司的净利润总和的两倍。 如果要说成就三星电子今天的两件事，可以说是创始人李秉喆会长进军半导体市场的决定和李健熙会长的新经营宣言。创始人李秉喆会长在所有人都说很难纷纷劝阻的时候，看到了半导体的未来，果断地进行投资，奠定了半导体王国的基石。李健熙会长“除了老婆和孩子，其他都换掉！”的新经营宣言成了今天“品质三星”的一大转折点。现在继承这一接力棒、开启新的50年之路，可谓是李在镕副会长体制的任务和课题。 三星电子不仅在困难时期，而且在一路凯歌、他人羡慕之际，也多次宣布面临危机。1878年爱迪生创立的通用电气一度是美国的象征，但由于落后于数字环境的变化，正在走向没落。从这一点来看，这不仅仅是单纯的无病呻吟。 最近三星电子强调，将创造共赢、社会贡献、解决社会难题等新价值，转变为“为人类社会做出贡献的企业”。如果出现“大韩民国是三星共和国”之类的话，就一定会受到牵制和嫉妒，还会提到社会责任问题。这也是三星电子需要承受和克服的部分。如果说过去50年对三星电子来说是挑战和成就的时期，那么今后50年应该成为通过变化实现更大飞跃的受人尊敬的企业。

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