名画的再发现. October. 31, 2019 07:53. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 约翰尼斯·维米尔与伦勃朗是代表17世纪荷兰美术的国民画家。但是直到19世纪中期，他还是被历史完全遗忘的画家。死后近200年一直不为人知的他，是如何被重新发现为世界级画家的呢？ 这幅画是维米尔留下的最小的一幅，但对作家履历来说却是最重要的作品。在一幅比A4纸还小的画中，一位身穿黄色裙装的女士坐在工作台前，正在挑制花边。她拿着两根线，小心翼翼地摆弄着，穿针引线。画家把挑制花边的人物的造型画得十分详细而精巧，而全景却罕见地进行了抽象处理。从画面左侧的蓝色靠垫中露出的红线，就像液体一样模糊不清。同一时期所画的其他人物画，连所有道具都描写得很精致，但这幅画中大胆地进行了抽象的尝试。 这张画以独特的技法神秘地描绘出日常的琐碎场景，显然很有吸引力。当时，维米尔也是德尔夫特颇受认可的画家，也有老客户。但他有一个致命的缺点，那就是一生中留下的作品只有35件。将被遗忘的他推向历史舞台的，竟然是一名法国人。1866年，美术评论家特奥菲尔·托雷出版了集中研究这位德尔夫特画家作品的论文后，到处拜访欧洲的主要美术馆和个人收藏家，宣传维米尔的价值。卢浮宫博物馆在1870年购买了此画，他的努力终于取得了成果。 此后，维米尔跻身世界顶级博物馆墙壁上的伟大大师行列，随着画作的重新估价，价格暴涨，其他美术馆和富豪也开始关注并购买。但遗憾的是，托雷没有看到他的身影，于1869年去世。但是，作为重新发现维米尔的人，他得以在历史上留下了名字。

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