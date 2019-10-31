在美墨边境墙装跷跷板的加州大学伯克利分校教授罗纳德•雷尔访韩. October. 31, 2019 07:53. by 田承勳 raphy@donga.com. 上月28日，在竖立着高灰色铁栅栏的美国和墨西哥边境墙壁上，露出了难得的笑容。因为成为悲剧温床的墙壁上设置了粉红色的跷跷板。美国和墨西哥的孩子们为了乘坐这些(3个)跷跷板聚集到了边境上。在这里，居民们通过栅栏缝隙互相看着对方的脸进行沟通。 主导该项目的是美国建筑师—加利福尼亚大学伯克利分校教授罗纳德•雷尔。2009年他在《建筑的国界》一书和TED讲座中提出了“两国跷跷板”的概念，受到广泛关注。他为了31日在首尔东大门设计广场(DDP)举行的“SDF2019”演讲，访问了韩国。 30日接受本报采访时，雷尔教授就设置跷跷板的原因解释说：“美国总统唐纳德•特朗普正在推进建造更多的墙壁的政策，但事实上移民问题却日益严重。为了体现建筑墙壁的虚无感，利用了创意性的设计和游戏。” “跷跷板提醒大人和孩子，一方的行为可能给另一方带来直接后果。跷跷板需要我和对方对上上下下有所宽容，才能一起乘坐。我想通过跷跷板来讲述平等和不平等、与邻里的关系等。” 雷尔教授从2009年开始，在长达10年的边境墙壁中，一直致力于用图画表达充满快乐、趣味与和谐的建筑创意，并使之成为现实。设置了翻越墙壁后返回的秋千，建立了以墙壁为网的排球赛场。隔着墙壁，两国居民一起吃饭，在墙壁周围举行演奏会，还进行了欣赏电影的项目。 记者向他询问了为消除军事紧张度更高、范围更广的韩半岛非军事区(DMZ)紧张感的构想。 “墨西哥墙原来只有一面，有的地方是双层的。两层了，隔墙难说话，我从远处讲手语，用望远镜看，翻译成英语和西班牙语，进行过交流。由于DMZ墙壁的存在，反过来说自然环境得到了很好的保护。如果南北韩一起合作保护自然环境和研究，缓和墙壁带来的紧张感，最终该墙可能会被拆除。”

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