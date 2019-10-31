韩国男足国家队主教练本托：“我知道韩日战的分量感”. October. 31, 2019 07:53. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “我知道韩日战将会是一场激烈的宿命之战。” 男子足球国家代表队主教练保罗•本托(50岁•葡萄牙)在就任韩国队主教练后，在韩日之战即将来临之际，做出了上述表示。韩国队将于12月10日至18日在釜山举行的东亚足球联盟(EAFF)E-1锦标赛第3场比赛(18日)上迎战日本队。韩国男足在该比赛上获得了历史上最多的4次冠军。韩国、中国、日本、中国香港等4支球队将各进行一场较量，决出名次。本托教练表示，希望把赛季激战正酣的孙兴慜(托特纳姆热刺队)等欧洲派球员无法归队的此次大赛当作扩大球员层的机会。他说：“国家队中会有新选拔的球员加入。我们会争取我们想要的结果(夺冠)。” 18日被选任为韩国女足国家代表队主教练的科林•贝尔(58岁•英国)将进行执教韩国队的首场比赛。对于女队来说，本次比赛是备战明年东京奥运会亚洲区预选赛的模拟考试。国际足联(FIFA)排名第20位的韩国队将迎战中国队(16位)、日本队(10位)，以及代替朝鲜队(9位)参赛的中国台湾队(40位)。当天，贝尔用韩语问候道：“大家好，你们过得好吗？”，接着他表示“日本、中国都是强队，所以这将是一次检验我们队实力的机会。我们将加强球员的体能训练，争取赢得所有比赛。” 另外，当天EAFF事务总长朴容洙表示，朝鲜女队没有表明特别的原因，只是通报将不会参加本次比赛。他说：“据我所知，朝鲜足协自己还没有决定是否参加。目前还没有计划(对朝鲜方面的单方面通报不参加)进行制裁。”

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