“从通信公司变成AI公司”，KT的野心. October. 31, 2019 07:53. by 黃泰皓, 郭道英 taeho@donga.com,now@donga.com. “小美人鱼和海王的父亲、5个姐姐一起生活。”读完英语童话中的一段话，其余的文章在音箱中以同一个声音自动朗读出来。“珍妮啊，星期六6点预约诺富特酒店餐厅吧。”智能手机里传来了“已经定了您平时喜欢坐的窗边位置”的回答。“一边看棒球，一边喝一杯啤酒”，机器人说“好的，知道了”，然后把啤酒和酒杯拿来。 这是KT公司30日在首尔钟路区KT广场演示的人工智能(AI)服务的场面。KT当天公开了20多项AI原始技术，并表示公司将变身为“AI公司”。KT公司还提出了在今后4年内投资3000亿韩元，确保1000名专门人力的计划和到2025年为止将适用KT AI的机器增加到1亿个的目标。 AI事业的扩大将分为全球出口和产业、业务空间、未来世代等4大领域。在全球出口方面，继11月中旬在菲律宾宿务提供AI平台“GiGA Genie”作为酒店服务之后，还将向俄罗斯第一大移动通信公司MTS以提供技术咨询的方式进行。在产业领域，包括第5代(5G)智能产品在内，工厂和保安、能源产业等都将适用AI服务。另外，为使AI能够代替制作会议记录或甄别假冒伪劣商品等反复办公，KT公司计划推出“AI业务处理服务”，同时不断推出AI编码教育套餐“AI Edu Pack”。 当天演示的20多项原始技术中，只要用自己的声音讲述英语文本中的一个句子，其余部分就会自动变成AI声音的“英语个人化语音学习”、能自动区分多人的声音“语音分离”技术、结合向移动的客体投射影像的GiGA Beam技术的3D分身等。KT营销部门负责人李必宰(音)表示：“我们的目标是，只要是有顾客的地方，无论哪里都有KT AI。”

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