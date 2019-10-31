美国参议员们：“韩国是有价值的同盟，应该公平分担防卫费”. October. 31, 2019 07:53. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 对于《韩美防卫费分摊额协定》磋商，美国参议院出现了“考虑到韩国的高贡献度，应该要求公正分摊”的声音。但是，部分共和党议员对特朗普政府提出的分摊额增加5倍的要求表示支持，针锋相对。美国国会一向在外交安保领域表现出超党派应对，但现在正在改变其原有的步伐。 参议院军事委员会民主党干事杰克·里德议员29日（当地时间）在回答“美国之音”广播电台有关防卫费分摊额的提问时表示：“特朗普政府应该认识到，韩国是对韩美相互防卫和安保，尤其是对朝鲜作出贡献的有价值的同盟。” 共和党参议员丹·沙利文也列举了韩国政府承担了驻韩美军基地汉弗莱斯新基地约90%建设费用的代表性例子，并评价称，“这是我们理应表示感谢的重要贡献”。他还说：“应该时刻想着无核韩半岛这一广泛战略目标，认识到作为长期同盟走过的路，来处理分摊防卫费的磋商。”他在7月份的议会听证会上担心地表示，如果磋商失败，将导致驻韩美军撤出，这将是中国和俄罗斯欢迎的局面。 民主党参议员蒂姆·凯恩说，“美国的安全无论在今天还是未来，都取决于同盟的力量”，“不能因为有分歧就公开攻击最亲近的国家”，对特朗普的同盟观提出了批评。 相反，具有亲特朗普倾向的共和党参议院军事委员会主席詹姆斯·因霍夫表示：“我们向韩国提供了很多帮助和服务，期待韩国分担更多的负担。”参议员大卫·珀杜（共和党）也表示：“韩美防卫费分摊要从世界的角度、从长远的观点来理解。” 特朗普总统2017年7月在就任后首次听取国防部汇报时批评说，“像韩国这样的同盟国最是利用我们”，主张每年要收取600亿美元（约70万亿韩元）的分摊额。一名前任美国国防部参谋最近在其回忆录中公开了这一事实。部分共和党议员似乎也赞同特朗普总统强硬的提高防卫费分摊额的施压行动。

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