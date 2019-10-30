朝鲜一门心思想制造危机，韩国想着如何绕过金刚山制裁. October. 30, 2019 07:50. . 朝鲜媒体昨天发表了朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔龙海在不结盟会议上的讲话，称“现在朝鲜半岛局势走向巩固的和平、还是回到一触即发的危机的重大岔路口”，要求美国“撤回敌视政策”，要求韩国“不再依附外部势力”。也就是说，在直到为朝美协商规定时限的“今年年底”的最后阶段，朝鲜将加剧紧张的程度。 朝鲜最近让过时的周边人物登场，提高了对美施压的水平。朝鲜外务省顾问金桂冠24日强调“朝美首脑间的亲密关系”，前统一战线部部长金英哲27日又威胁称“火花四溅的交战关系”。这一次，对外排名第二的崔龙海也出面警告“一触即发的危机”。虽然这可能反映了年底结算期临近却毫无成果的焦躁情绪，但也可能是在为向早就预告的“新路”转轨营造氛围。 朝鲜今后也很有可能会慢慢提高危机指数，积累挑衅的名分。既可以通过凶狠的言辞进行威胁，也可以正式采取行动。眼下，朝鲜很可能不会进行其承诺中断的核试验和洲际导弹试验，而是通过发射潜射导弹、中短程导弹、恢复核试验场等挑衅，重复前年的“悬崖战术”。同时，一直被用作朝美关系“铺垫”的韩朝关系也面临破裂。 前天，韩国政府提议就朝鲜的金刚山观光设施拆除通报举行工作会谈。据悉，统一部正在讨论通过个别旅游或离散家属访问等“创意性解决方法”和绕过联合国对朝制裁重启金刚山旅游的方案。虽然陷入危机高潮的朝鲜极有可能对这样的提议嗤之以鼻，但即使答应举行工作会谈，也很容易成为单方面的磋商。令人怀疑的是，除了一味安抚朝鲜之外，政府是否正在制定应对随时可能到来的危机的对策。

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