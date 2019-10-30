现代重工业收购大宇造船，通过了哈萨克斯坦的审查……欧盟和日本是最大变数. October. 30, 2019 07:33. by 池民九记者 warum@donga.com. 现代重工业集团为了收购大宇造船海洋，正在接受各国政府的企业合并审查，并从哈萨克斯坦得到了第一份批准。虽然计划在明年上半年（1月∼6月）之前完成企业合并程序，但工会的反对和韩日关系的恶化也有可能成为变数。 现代重工业集团29日表示，哈萨克斯坦竞争主管部门最近正式通报了对其与大宇造船海洋进行合并的许可。因为在哈萨克斯坦看来，现代重工业集团收购大宇造船海洋不会损害本国造船业市场的公平竞争。哈萨克斯坦的企业合并批准，距离现代重工业集团提出申请还不到3个月。现代重工业集团没有在哈萨克斯坦直接进行的事业。但是，收购对象大宇造船海洋公司在2014年承揽了3万亿韩元规模的哈萨克斯坦陆上原油生产成套设备项目，因此需要得到竞争当局的批准。 现代重工业集团今年3月与大宇造船海洋的大股东KDB产业银行签订收购正式合同后，4月开始向欧盟竞争主管部门进行企业合并审查的事前讨论，然后正式进入了程序。此后，继韩国和中国（7月）之后，它又分别向哈萨克斯坦（8月）和新加坡（9月）提出了企业合并申请。它下个月将完成在欧盟的预审，并提交企业合并申请。上个月，它还向日本竞争当局启动了企业合并审查的事前程序。现代重工业集团的目标是，首先得到包括已经完成程序的哈萨克斯坦在内的6个国家竞争当局的认可。只要其中一个国家反对，现代重工业集团收购大宇造船海洋的计划实际上就会泡汤。 国内造船业界认为，韩国、中国、新加坡等3个国家的企业并购审查将无大变数地结束。特别是中国，竞争主管部门25日批准了本国最大和第二天造船企业——中国船舶重工业集团（CSSC）和中国船舶重工集团（CSIC）合并的议案。这意味着反对现代重工业集团和大宇造船海洋的企业合并的名分已经消失。 变数较大的地区是欧盟和日本。欧盟被认为是全球竞争法最苛刻的地区。另外，欧盟也集中了委托现代重工业集团和大宇造船海洋建造船舶的大型客户公司。担心两家公司合并后船舶建造价格会上涨的企业可能会表示反对。此外，由全国民主劳动组合总联盟金属工会和韩国进步联盟等组成的团体最近向欧盟执行委员会提出了反对两家公司企业合并的意见。 欧盟执行委员会通过预备协议，以进行正式审查的方式进行企业合并程序。欧盟执委会根据个案，将审查期定为4至6个月。这意味着，即使现代重工业集团在下个月提交企业合并审查申请，也要到明年5月得到批准。 此外，由于日本限制出口措施，韩日关系恶化也是企业合并审查的绊脚石。代表日本造船业界的日本造船工业会会长斋藤保6月在东京举行的就任记者会上，公开反对现代重工业集团和大宇造船海洋合并。他说：“（在全球占有率方面）产生压倒性的集团是非常危险的”，“各国竞争主管部门不会袖手旁观。”但有分析认为，日本竞争主管部门为了反对企业合并，必须拿出具体、合理的根据，因此不会只从感情上进行应对。 现代重工业集团相关人士表示：“所有国家的企业合并审查都顺利进行”，“将冷静履行程序”。

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