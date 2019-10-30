“相差16岁的梦幻搭档”朴圭哲/文慧京在软式网球混双项目上称霸世界. October. 30, 2019 07:34. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. “相差16岁的梦幻搭档”朴圭哲(38岁•达城郡厅)-文慧京(22岁•NH农协银行)组合登上了软式网球(庭球)混双世界冠军宝座。 28日，在中国浙江省台州市体育中心室内球场举行的2019世界软式网球锦标赛混合双打决赛中，朴-文组合以5比1战胜台湾组合魏凯文/程秋玲。这是继男单选手金振雄(水原市厅)之后，韩国代表队获得的第二枚金牌。老将朴圭哲在比赛过程中通过老练的移动，切断对方的击球，打出了强烈的高压球。身材结实(身高166厘米、体重70公斤)的文惠京(音)则上演了爆发性的反手击球。 31岁才首次代表国家队出战的朴圭哲，在2014年仁川亚运会上获得团体金牌，在男双和混双比赛中获得铜牌。第二年他在印度新德里世界锦标赛上获得了混双金牌。他说：“搭档(文)慧京发挥得非常好，所以获得了冠军。虽然体力上有些困难，但进行了刻苦的训练，因此进行了很好地应对。” 被誉为女子软式网球新一代顶尖选手的文慧京，洗涮掉了去年雅加达-巨港亚运会上的遗憾。当时在混双决赛中，与金基成(昌宁郡厅)搭档的文慧京以3比5负于魏凯文/程秋玲组合。当时在女子团体赛中只获得银牌，没有获得国际大赛金牌的文惠京在此次世界锦标赛上向同一对手雪耻，获得了首枚金牌。

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