朝鲜拒绝韩国“金刚山面对面磋商”提议. October. 30, 2019 07:34. by 申나리 journari@donga.com. 就韩国政府昨天提议的为讨论金刚山旅游新发展方向而举行韩朝工作会谈，朝鲜第二天表示拒绝。 朝鲜29日上午在通过开城韩朝共同联络事务所、以金刚山国际旅游局的名义向统一部和现代峨山发送的通知中表示：“就拆除金刚山韩方观光设施的计划和日程问题，应以交换文件的方式达成协议。”据统一部介绍，通知中没有提及韩国政府和现代峨山28日向朝鲜提议举行工作会谈时提出的磋商“金刚山地区新发展方向”。 统一部官员就朝鲜拒绝举行工作会谈的原因表示：“从国务委员会委员长金正恩提及拆除韩方设施这一点来看，我们只能认为朝鲜有意（把讨论）限定在拆除设施问题上。”就朝鲜在没有与韩国达成协议的情况下单方面拆除设施的可能性，这名官员表示：“很难预测。” 统一部认为，金刚山旅游相关问题应遵循韩朝协商一致的原则，因此仍有必要举行当局之间的会晤。韩国政府正在研究包括再次向朝鲜发送通知要求面对面磋商的方案在内的多种应对方案。

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