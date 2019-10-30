本·拉登被击毙时没有公开视频……美国：“即将公布巴格达迪最后时刻的形象”. October. 30, 2019 07:34. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 在美军的军事行动中死亡的极端组织“伊斯兰国（IS）”的最高头目阿布·贝克尔·巴格达迪的最后形象是否会被公开？随着相关视频被公布的可能性增大，视频内容的范围备受关注。 美国参谋长联席会议主席马克·米利28日在国防部大楼与国防部长马克·埃斯珀联合举行的记者会上，就包含此次行动情况的影像资料的提问回答说：“尚未做好准备”，“（资料）还在解密过程中，今后将会提供。”至于会公布到什么程度，他没有具体回答。 美国总统特朗普27日在“重大宣布”中描述说：“巴格达迪哭着尖叫着，像胆小鬼一样死掉。”参谋长联席会议主席米利就特朗普总统描述的死亡瞬间表示：“我一无所知。总统可能是从现场的行动指挥官等处另行听到的。”《纽约时报》当天表示，“用卫星传送到白宫状况室的视频资料，是无法看到地道内或听到呜咽哭泣声的”，对特朗普总统的解释真伪提出质疑。 奥巴马政府2011年没有公布击毙恐怖组织“基地”组织领导人本·拉登的场面。他们担心刺激性的照片可能会煽动进一步的暴力或报复，并被恐怖组织用作宣传手段。但有分析认为，特朗普很有可能公布清除巴格达迪的视频作为其主要外交安保成果。特朗普在27日宣布巴格达迪死讯后接受记者的提问时表示：“或许可以公开部分相关视频。” 对此，国防部负责官员评论称：“不管特朗普总统的描述是真是假，‘伊斯兰国’领导人胆怯而悲惨地死去的说法，是可以降低其组织成员士气、动摇其内部的战略信息。”他特别指出，在中东国家几乎不养宠物狗，因为狗被认为是野狗或狼，是一种非常负面的形象。 特朗普28日发表多条推特，谴责民主党的弹劾调查。他特别攻击了主导弹劾调查的众议院情报委员会主席亚当·西夫，并写道：“你相信吗？华盛顿的最大泄秘者——他对于此次行动没有事先告知而大发其怒吗？”特朗普29日还发微博说，“这是美国的巨大胜利，也是特朗普总统的巨大胜利”，强调这是外交成果。 民主党有力大选候选人、前副总统拜登发动了反击，认为此次行动的成功靠的并不是特朗普总统的领导能力。拜登当天发表声明评论称，“尽管最高司令官的力量不足，还是出现了此次（行动）结果”。他强调，“这次行动任务之所以获得成功，靠的是特朗普总统一直攻击的情报部门和他所轻视、背弃的同盟”，“特朗普总统没有任何战略，他发出有关美国国家安全指示的每一天，对于美国来说都是危险的日子。”

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