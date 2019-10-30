BTS为期14个月的世界巡演完美收官. October. 30, 2019 07:50. by 林熙允记者 imi@donga.com. 防弹少年团29日晚在首尔的演唱会为为期1年零2个月的世界巡回演出画上了完美的句号。 通过此次巡回演出，防弹少年团证明了自己已经跻身于拥有世界顶级票房号召力的流行歌手的行列。据防弹少年团的经纪公司Big Hit娱乐透露，去年8月25日在首尔蚕室奥运会主体育场开始的《LOVE YOURSELF》巡演在14个国家的24个城市举行了62场演出，共吸引约206万名观众。防弹少年团上次的世界巡演《wings tour》(2017年•19个城市，40场演出)吸引55万多名观众，而这次却达到了4倍之多。 5月至6月的北美、欧洲、南美演出在Billboard的月度票房排行榜、Polestar等整理演出产业界销售额的美国主要排行榜中占据榜首。Polestar表示，6月当时防弹少年团的12场演出门票销售额合计约达7800万美元(908亿韩元)。 虽然Big Hit没有透露，但业界认为，此次巡演的总销售额将达到数千亿甚至上万亿韩元。因为不仅在演出场地周围销售门票，在巡回城市开设的快闪店中防弹少年团相关商品也销售火爆，而且通过现场直播获得的收益也不少。6月，伦敦温布利体育场的演出首次通过“Naver V-live Plus”向全世界进行了网络直播。虽然是3.3万韩元的收费转播，但同时在线人数突破了14万名。 在这次巡回演唱会进行过程中，防弹少年团辗转访问了北美(美国、加拿大)、南美(巴西)、欧洲(英国、荷兰、德国、法国)、亚洲(韩国、日本、中国台湾、新加坡、中国香港、泰国、沙特)等4个大洲。所到之处，由于几天前就有粉丝露宿街头等待演出，导致交通受阻、公共交通延长运营，受到当地媒体的高度关注。 特别是5月开始的《LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF》巡演，作为《LOVE YOURSELF》巡演的延续，达到了顶峰。将所有演出场地定为可容纳3万人以上的露天体育场，使演出规模又上了一个台阶。仅10个城市的20场演出就吸引了100多万名观众前来观看。 包括英国伦敦、美国洛杉矶等在之前巡演中已经访问过的城市再度入围。因为，当地球迷的渴望无法用Arena(室内体育场)规模的演出来满足。这从侧面证明了在引领世界大众文化的主要城市，防弹少年团的演出需求是爆发性的。演出场所包括了很多代表一个国家或被认为是大众文化圣地的露天体育场。英国伦敦的温布利体育场、美国洛杉矶的玫瑰碗体育场、法国巴黎的法兰西体育场等地方，都是举办各种大型体育赛事的决赛或迈克尔•杰克逊、Lady Gaga等顶级明星的大型演出的场所。在沙特阿拉伯，他们成为第一个在露天体育场举行演出的海外歌手，成为象征伊斯兰国家文化开放的历史瞬间的主人公。 防弹少年团计划以当天的演出为结尾，暂时停止演唱会活动，为下一张专辑做准备。

한국어