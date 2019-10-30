三星集团将在沙特沙漠建设娱乐综合园区. October. 30, 2019 07:49. by 郑顺久记者•刘根亨记者 soon9@donga.com,noel@donga.com. 三星集团将加入在沙特阿拉伯进行的超大型开发项目“Qiddiya”娱乐综合园区(又称复合园区)建设项目。有评价称，三星电子副会长李在镕仅今年就与沙特王位第一顺位继承人穆罕默德•本•萨勒曼王储进行了3次会面，为寻找未来事业，在中东经营上所下的功夫收获了结果。 据建设业界和外电29日透露，三星物产将参加29、30日(当地时间)在沙特首都利雅得丽思卡尔顿酒店举行的“未来投资倡议(FII)”，签署“Qiddiya建设事业相关谅解备忘录”。三星物产社长李英浩等经营人士将代替目前正在进行退回重审的李副会长参加此次活动。 Qiddiya项目是在距离利雅得西南方向约40分钟(45公里)车程的沙漠地带建设超大型娱乐综合园区的项目。园区规模为334平方公里，是首尔市(约605平方公里)的一半以上。沙特政府计划投入80亿美元(约9.35万亿韩元)的建设费用，在2022年第一次竣工，2030年最终竣工。预计项目建成后，每年可接待游客1700万人次，创造就业岗位2.5万多人次。 综合园区以度假村为中心，分为5个区域。各区将建酒店、户外娱乐设施、赛车场、速度公园、室内滑雪场等。值得一提的是，西北地区将设计成生态区，包括自然和野生动物体验场、高尔夫球场等。 李副会长今年以来和沙特等中东最高层连续进行会晤，并一直强调说“中东是21世纪机会之地”。6月邀请沙特阿拉伯王位第一顺位继承人的穆罕默德王储来到三星集团的迎宾馆“承智园”，主持了与5大集团首脑的晚餐会晤。 9月中秋休假期间，李副会长以6天5夜的日程访问沙特，与沙特最高领导层会面，寻求合作方案。当时，李副会长会见了穆罕默德王储，并决定在技术、建设、能源、智慧城市等方面进行全面合作。一位财界相关人士表示：“在建立信任之前，三星集团的中东事业进展非常缓慢，但一旦建立信任就会取得成果。三星和沙特的合作领域今后将是无穷无尽的。”

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