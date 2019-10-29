美国独立运动家赫尔伯特：“韩国人是世界上最出色的民族之一”. October. 29, 2019 09:15. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. 这是一条做好死亡准备的道路。1909年8月30日胡默•赫尔伯特博士(1863~1949年)乘火车渡过鸭绿江。怀中虽然有在柏林购买的防身用左轮手枪，但其重量也没能减轻不安感。他已经给在美国的妻子留下了遗书，嘱咐她整理自己遗稿时的财产管理和孩子抚养问题。“去首尔后要整理遗留的家务和书......”赫尔伯特博士最想念的还是首尔。 两年前，日本帝国主义将博士指为“海牙特使”事件的主谋。博士在接到高宗的密命后，带着特使证和发给各国元首的皇帝亲笔信离开了韩国。当时博士的一举一动都是首尔统监部、日本外务省等集中监视的对象。去美国后展开了宣传日本帝国主义侵略的舆论战。在因“史蒂文斯枪击事件”而反韩的舆论相当多的情况下，博士通过《纽约时报》(NYT)等媒体孤独地拥护了韩国。那就是杀害皇后，废黜皇帝的日本。即使博士是美国人，如果这次回到韩国，也不能保证人身安全。博士进入韩国后，《纽约时报》报道说“博士成为了暗杀目标”。 这是通过新书《赫尔伯特的梦—朝鲜绽放》(金东镇著•好朋友)了解的博士生活中的一个场面。作者在《蓝眼睛的韩国魂赫尔伯特》(2010年)之后，花了近10年时间追踪整理资料，详细记录了博士的生活。遗书也是从博士的外孙女那里得到的。 “韩国人是世界上最出色的民族之一(Koreans are among the world’s most remarkable people)。” 这是作者找到的1949年7月刊登在美国《Springfield Union》杂志上的赫尔伯特博士的采访内容。因为这是评价穷得叮当响的新生独立国家国民的表现，所以可能被认为是“荒唐的话”。但博士十分确信。他举例说：“韩国人发明了最完美的文字—韩文，壬辰倭乱时用龟船击溃了日军，照亮了世界海军史，具有(像《朝鲜王朝实录》一样)彻底的记录文化。”他强调说，最重要的是“通过3•1运动展现出的韩民族的忠诚度(fealty)和非暴力万岁抗争是世界史上最美丽的爱国心的楷模”。 博士在1905年作为高宗的特使被派往美国，主张《乙巳勒约》无效当时，报道高宗和博士交换含泪的电报的纽约时报1905年12月的报道也重新被找到了。高宗把“我大韩帝国皇帝...... 宣布条约无效。......希望用最好的策略，和美国一起促使该条约的终结”的电报发给博士。作者说，这一电报是皇帝宣称勒约无效的实体证据。 书中还公开了夫人梅•赫尔伯特告发日本帝国主义侵略的采访报道。梅•赫尔伯特在《纽约论坛报》1910年5月的报道中证实：“韩国的上流阶层被日本上流阶层羞辱，韩国劳动者被日本劳动者左右殴打，过着痛苦的日子。” 《赫尔伯特的梦—朝鲜绽放》书中体现了舍生忘死热爱韩国的博士的人生。独立运动家、外交官、韩文专用先驱者、韩国语学者、历史学者、媒体人士、民权运动家等博士的各种面貌通过各种来稿、书信、著作、回忆录重新得到了关注。博士出版的首部韩文教科书《士民必知》的出版时间被确认为1891年1月。

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