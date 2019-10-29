孙兴慜因球门柱的不幸而哭泣. October. 29, 2019 09:13. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺•照片)因球门柱的不幸而哭泣。 28日，在英国英格兰利物浦安菲尔德举行了英格兰足球超级联赛(EPL)第10轮利物浦客场比赛。赛前已追平韩国国家足球队前主教练车范根(66岁)创下的韩国人欧洲赛场最多进球记录(121球)的孙兴慜为了创造新的历史，积极展开了进攻，但决定性的射门两次都击中门柱，运气不佳。 热刺队开局不错。比赛刚开始不久，孙兴慜就与热刺队的突前前锋哈里•凯恩(26岁)向对方球门发起猛烈攻击，在电子屏幕显示器指向第1分钟之前，孙兴慜在禁区左侧边角附近晃过对方防守队员，随后他的内切打门打在对方防守队员头上折射击中门柱弹回，凯恩门前机警地头球补射入王，但是对于孙兴慜来说，这是非常遗憾的场面。孙兴慜在1比0领先的下半场第3分钟的射门再次击中对方球门横梁。门将加扎尼加一记长传找到快速插上的孙兴慜。孙兴慜抗住对方两名后卫，之后他晃过利物浦门将阿利松•贝克后一记左脚大力射门，但这次皮球击中横梁弹出。 屡次错失进球良机的托特纳姆热刺队在下半场第7分钟被利物浦的中场球员乔丹•亨德森扳平比分，之后又在下半场第30分钟被萨迪奥•马内制造点球，穆罕默德•萨拉赫主罚点球命中，被对手将比分反超为2比1。托特纳姆热刺队只能满足于门将加扎尼加利用超级扑救力保大门不失，在对方多达13次有效射门的情况下扑出了11次射门，避免了大量失球。孙兴慜在比赛结束后接受采访时表示，“向远道而来的球迷表示歉意。因为下一场比赛非常重要，我会暂时把失望放在一旁向前看。” 托特纳姆热刺队最近3场比赛无胜绩(1平2负)，目前积12分，仅列联赛积分榜第11位。利物浦在开赛后进行的10场比赛中保持不败(9胜1平•积28分)，将自己与第二名曼城(积22分)的差距拉大到6分，单独领先。

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