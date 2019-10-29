SKT-Kakao在内容-IoT上展开全方位合作. October. 29, 2019 09:13. by 黃泰皓 taeho@donga.com. “国内企业之间的竞争已经失去了意义。” SK电信和Kakao宣布进行股份互换后，ICT业界做出了上述分析。2010年Kakao Talk登场后，两家公司是事事对立的关系。继Kakao Talk蚕食一度超过1万亿韩元的SKT短信市场后，又以语音聊天威胁了SKT的语音通话市场。原本是SKT的服务，后来转到Kakao的音源服务“Melon”和后来重新开始的SKT的“Flo”、移动平台“Tmap”和“KakaoT”、AI服务“Nugu”和“Kakao i”等都展开过激烈的竞争。 但是，两家公司的这些事业今后不再是竞争，而是合作关系。例如，可以将SKT的第五代(5G)特殊技术增强现实(AR)服务与Kakao Talk联动，或者将SKT子公司11号街的服务与Kakao的购物功能联系起来。另外，利用卡通人物和网络漫画、网络小说等Kakao的各种知识产权的内容通过SKT的网络TV(IPTV)Btv或在线视频服务(OTT)“Wavve”独家播出也是有力的剧本。 与信息技术(IT)企业生死攸关的AI、物联网(IoT)等新技术的研究开发也将联手展开。两家公司互相提出最高待遇，抢夺了AI、大数据专家。 “SKT-Kakao同盟”眼中的竞争者是包括“GAFA”在内的海外巨人。想要与仅在韩国每月活跃用户(MAU)就接近4000万名的YouTube，以全球1.5亿名用户为基础，直接制作电影或电视剧并提供服务的Netflix等展开竞争的话，SKT的“Wavve”和Btv必须与KakaoTV展开合作，而不是相互竞争。 SKT相关人士解释说：“股权互换意味着两家公司的合作不是单纯的联手，而是尽可能展开一切合作。”总管SKT通信事业的MNO(移动通信运营)事业部长柳永相和Kakao共同代表吕民秀分别决定直接负责“Signage协议体”，也被认为展现出此次合作伙伴关系的紧密性。

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