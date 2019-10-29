“冻结年度经费、增加10%议员”的伎俩，把国民当成傻瓜吗？. October. 29, 2019 09:14. . 正义党代表沈相奵前天主张，将国会议员定员数从目前的300席增加到330席，增加10%。民主和平党和代案新党也为了防止湖南地区缩小而要求扩大议员定员，正确未来党也从选举制讨论之初起就主张过330名。共同民主党为了通过检察改革法案，需要这些在野党的协助。如果继续这样推进，不能排除形成推进议员定员扩大的利益同盟的可能性。 沈相奵代表主张：“以冻结年度经费总额为前提讨论扩大议员定员规模，是长久以来的讨论。”但是，正义党今年4月与民主党等一起把以准联动型比例代表制为核心的《公职选举法》修订案指定为快速处理案，当时承诺议员人数不会超过目前的300席。但是，在《选举法》修改案被提交到国会本会之前，竟然厚颜无耻地改了口。 正义党作为扩大议员定员的条件提出冻结年度经费总额，这是欺骗国民的伎俩。除年度经费外，议员还得到助理员工工资、立法活动支援费、议员办公室运营费等多种费用。对于一名议员来说，国家支援的资金中，年度经费所占的比重只有20%左右。如果议员人数增加10%，国库负担、选举费用、政党补贴等国民负担必然会增加。另外，很有可能先增加议员定员数，然后又寻找其他借口悄悄提高年度经费。 国民对增加议员定员持否定态度，很大程度上是因为国会根本上没有发挥应有的作用。如果国会忠实地牵制政府、抚慰民生，有必要的话，可以考虑调整议员定员。但是，目前政界提出的“扩大议员定员”的主张，是以与国民这种需要相去甚远的政派性理解为基础的。被列入处理“快车道”的《选举法》修正案中规定，为增加比例代表议席，将选区议席从253席减少到225席。因此，在选举法表决过程中，民主党、和平党、代案新党地区议员中很有可能出现反对修改法律的人。正义党主张扩大议员定员规模，是阻止反对票的伎俩，无异于主张增加议员人数、更多人共享的议员既得权扩大论。 修改选举法是制定适用于明年国会选举的比赛规则。以这种方式，几个政党私下里合谋修改选举法，既不公正，也不正义。目前，没有国民认为是因为议员人数不足而导致国会的作用不完善。

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