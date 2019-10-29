如果想获得诺贝尔奖，请“NO BELL”（不要按铃）. October. 29, 2019 09:15. by 李恩澤 nabi@donga.com. 每年10月是宣布诺贝尔奖的季节。我们今年也只能在观众席上鼓掌。邻国日本继去年之后，又连续产生了获奖者。也许正因为如此，最近在韩国科学技术研究院国政监查现场，自然而然地出现了诺贝尔奖的话题。人们关心的是，我们为什么得不了诺贝尔奖？一名议员提出了批评。“这是因为科技人员的努力不够，心态不对。”曾担任政府部长的他指出的“错误心态”，是指科学家们不想集中精力拿出研究成果，而是急切地想成为管理者。 韩国科学技术研究院的人们一向以“对我国的科学水平发展到这一程度作出如此大贡献”自居，听到这句话后会作何感想？也许是心里边用时髦话说：“你自己好好干吧。”心里很是不满，政府的预算就一丁点，还有太多太多的各种限制各种干涉。在这样的情况下，还能把心思集中在研究上吗？ 科学界有这样的幽默说法。政府在没有提供足够的资金和时间的情况下，每天不停地按下确认研究进度的“BELL”（铃）。至少不要按铃（NO BELL），才能获得诺贝尔奖。这等于是说，如果在餐厅里超出需求地经常按铃叫服务员，服务员们不但不会努力提高服务质量，反而会更加烦躁。 获得诺贝尔奖最多的人是犹太人。在历届获奖者中，犹太人的比例在20%至22%之间。特别是获得经济学奖的比率达到了40%。犹太人人口约1500万。考虑到仅占世界人口比重的0.2%，这一比例实在令人吃惊。搞政治的人在抓紧学者之前，应该先看看犹太人获得诺贝尔奖的原因是什么。只有这样，才能找到我们需要什么的答案。 犹太人的诺贝尔奖秘诀，是第一、第二、第三都把教育放在首位的风气。而且是创意教育。当然，他们心目中的创意与我们迥然不同。与我们强调“比别人出色”相比，他们认为“与众不同”是创意。因此，他们会努力寻找并发展自己的优势。如果一个班级有30名学生，如果标准是比别人优秀，那么第一名只有1名，但如果追求与众不同，那么30名学生都可以在自己的领域成为第一名。这就是在人口较少的犹太人中间有那么多第一的原因。 获得很多经济学奖也有明确的理由。因为，他们对金钱有着非常积极的想法。犹太人数千年流离失所，“钱能救命”“一切用钱说话（money talks）”的思想深入骨髓。因为重视钱，所以对经济非常关心。金融界等有很多世界级的犹太人富翁，也是出于同样的原因。 世上没有免费的午餐。如果希望获得诺贝尔奖，就应该进行相应的投资。羡慕的话就输了。

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