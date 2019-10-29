无人驾驶巴士将于下月开始在世宗市街头奔跑. October. 29, 2019 09:14. by 柳原模 onemore@donga.com. 无人驾驶(自动行驶)巴士将从下个月开始奔跑在世宗市街头。 此前，虽然有过几次无人驾驶汽车的试运行，但大部分都是在区间被管制的情况下进行的有限运行。从11月开始，将在世宗市运行的公交车将在普通道路上与普通车辆一起行驶。 无人驾驶巴士是通过投入总事业费370亿韩元的“以无人驾驶为基础的大众交通系统实证研究”，由韩国交通研究院和SK电讯公司、首尔大学、现代汽车等企业开发。国土交通部计划，继29日举行试乘活动后，从下月开始在世宗市内9.8公里区间内，每周对2辆无人驾驶巴士进行2、3次实证运行。此次推出的无人驾驶巴士相当于Level 3水平。“Level 3”在晴朗的天气等限制条件下可以自动行驶，但需要司机同乘。国土部相关人士表示：“这是首次作为停靠站、上下车等大众交通工具，确认无人驾驶巴士可能性的试运行。” 国土部计划，逐渐扩大巴士投入，到2021年在世宗市内35.6公里区间内，每周20次运行8辆Level 4水平的公交车。“Level 4”是无需司机同乘，可以自行安全行驶的无人驾驶阶段。 29日，国土资源部将召开“无人驾驶移动出行国际研讨会”，开展无人驾驶巴士试乘活动。

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