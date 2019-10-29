韩国政府向朝鲜提议举行金刚山事务会谈. October. 29, 2019 09:14. by 黃仁贊 hic@donga.com. 针对朝鲜提出以交换文件方式讨论金刚山观光区内韩方设施的拆除问题，韩国政府反过来向朝鲜提出了“在金刚山举行工作会谈”的建议。 韩国统一部发言人李相民28日表示：“政府和现代峨山当天上午通过开城南北共同联络事务所，向朝鲜亚太和平委员会和金刚山国际旅游局分别发去了通知。”“政府提议召开当局间工作会谈，协商包括朝鲜提出的（拆迁）问题的金刚山旅游问题，现代峨山提议就金刚山地区新的发展方向进行协商。” 此前，朝鲜在25日向统一部和现代集团发送的通知中要求拆除韩方设施，并提议以交换文件方式进行协商，但韩国政府和现代峨山表示“见面再谈”，三天后提议举行局长级工作会谈形式的“2+2会谈”。 韩国政府在发给朝鲜的通知中没有明确具体的会谈日期，而是说“在方便的时候在金刚山举行”。韩朝之间的最后一次正式会谈是2018年12月14日的副部长级体育分科会谈。韩国政府一名官员表示：“关于金刚山问题，需要同朝鲜会面的立场没有改变。不能因为朝鲜要求拆除相关设施，就马上响应。”

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