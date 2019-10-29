巴格达迪“斩首行动”中使用的尖端技术. October. 29, 2019 09:14. by 朴湧, 任寶美 parky@donga.com,bom@donga.com. “抓住他了。100%确信。‘头彩（jackpot）’！完毕。” 美国东部时间26日上午7时15分（韩国时间26日晚8时15分）左右，叙利亚西北部的伊德利卜巴里夏。为逮捕“伊斯兰国”（IS）最大头目阿布·贝克尔·巴格达迪（48岁）而投入“凯拉米勒”行动的美军特殊部队指挥官向华盛顿白宫发送了紧急无线电报。内容为行动开始约2小时后确认巴格达迪死亡。 美国总统特朗普在距离现场约9700公里的华盛顿白宫状况室与副总统迈克·彭斯、总统国家安全事务助理罗伯特·奥布赖恩、参谋长联席会议主席马克·米利等人一起观看了行动。他称赞说：“就像看电影一样，（行动）非常完美。”在完美行动迅速完成的过程中，有一个短时间内确认身份的“DNA身份确认”程序。 ○行动由陆军最精锐特种部队“三角洲部队”主导 由“三角洲部队”等美国陆军最精锐特种部队主导的此次行动，以被“伊斯兰国”绑架并杀害的受害者、美国人权运动家凯拉·米勒（1988∼2015）的名字命名。极右媒体“勇敢的心”报道说，除“三角洲部队”外，还出动了第75游骑兵团、被称为“夜间猎人”的第160特殊作战航空旅团（SOAR）和8架每架可搭载20多名要员的CH-47。2011年5月击毙“9·11”恐怖袭击主犯奥萨马·本·拉登时，美军投入了海军精锐特种部队“海豹突击队”和“黑鹰”直升机。 直升机在着陆前就向疑似巴格达迪所在的建筑物进行了炮击。特工队绕过正门，砸碎建筑物墙壁向里面进发。国防部长马克·埃斯珀27日在参加美国广播公司（ABC）新闻节目时说：“这次行动毫无瑕疵。地面上也投入了不足100名的部队人员。” ○15分钟内用DNA确认身份 巴格达迪和3名子女在隧道中被美军军犬逼到绝处后，引爆炸弹背心自爆。特朗普说：“在现场确认了身份。（巴格达迪）死亡约15分钟后，迅速得到确认。” 《纽约时报》报道说：“迅速查明身份意味着特种部队携带了DNA检测等生物识别技术装备。”最新的移动快速DNA检测设备可以利用身体部分和血液在90分钟内确认身份。它大小相当于台式电脑或家用微波炉，很容易被直升机搭载。据《纽约时报》报道，国防部和联邦调查局也在生物识别技术方面进行了大量投资，“三角洲部队”队员中还包括生物识别专家。 在此次行动中，军用机器人也在等待作战投入。只是因为美军正在非常近距离地追踪巴格达迪，所以没有使用机器人。由此分析认为，为应对巴格达迪的自杀性爆炸，事先准备了军用机器人。不过，尽管巴格达迪自爆身亡，但美军没有投入军事机器人，也没有伤亡。 ○“精英军犬”表现出色 据悉，特朗普总统在批准此次行动之前，最担心的是美军伤亡。2017年1月他就任总统后，在中东也门曾有一名“海豹突击队”队员在行动中死亡。在这次行动中，有两名美军士兵受了轻伤，并立即返回部队。只是比特种部队先投入的几只军犬受了重伤。 军犬在背上挂着照相机，起到比人先进入危险地带的作用。《华盛顿审查者报》说，自2001年“9·11”恐怖袭击事件以来，美军在各种反恐行动中积极利用军犬。以勇猛著称的德国产牧羊犬、虽然体积略小但主要用于航空渗透作战的比利时马里努阿等，都是代表性军犬。2011年“海豹突击队”击毙本·拉登时，也投入了名为“凯罗”的马里努阿军犬。 军犬也有军衔。他们被授予副士官军衔。被称为“驯犬员”的军犬管理兵的军衔比军犬低。为了不让军犬乱动，将管理委托给了“下级”。

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