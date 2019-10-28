韩美应坚决应对再次登场的朝鲜金英哲的新挑衅威胁. October. 28, 2019 07:33. . 朝鲜劳动党副委员长金英哲昨天以亚太和平委员会委员长的名义发表的谈话中指责称：“如果美国以本国总统（特朗普）和我国国务委员会委员长（金正恩）之间的私人关系为借口拖延时间，想顺利度过今年年底，这是愚蠢的妄想。”金英哲还表示：“在朝美关系中，目前只延续着随时交火的交战关系。”金英哲在朝鲜外务省顾问金桂宽发表谈话三天后也发表谈话，这似乎是如果美国到年底为止态度没有变化、就准备发射潜射导弹等新挑衅的事前铺垫工作。 朝鲜推出自2·28河内核谈判破裂后被排除在对美谈判之外的金英哲，实属罕见。金英哲在担任侦察总局局长的2010年主导了天安舰爆炸沉没事件，2013年出现在朝鲜中央电视台提及停战协定的无效化，并发表了要把韩国和美国变成火海的威胁性发言，是一名强硬派人士。金英哲的再次登场是5日斯德哥尔摩朝美工作磋商破裂后朝鲜反复敦促美国让步的施压战术之一。金正恩骑白马登上白头山、指示拆除金刚山韩方设施，对韩国进行敲打，还是由金英哲、金桂冠出面发表对美谈话，都是为了引起美国总统特朗普积极关注的落子布局。 金英哲所说的“交火交战状态”，不能当作是例行发言就此放过。几天前，朝鲜对韩宣传媒体在题为《是否已经忘记延坪岛》的视频中提及了6·25战争后首次对韩国领土进行狂轰滥炸的延坪岛事件，对韩国政府进行恫吓。朝鲜接连的强硬发言等于是在威胁说，今后将根据朝美谈判和南北关系情况，随时会把韩半岛的紧张状况推向极度恶化。 但青瓦台相关人士却表示：“虽然提高了威胁程度，但表明了对话的意志，这一点值得肯定。”这不能不说是有可能招致朝鲜误判的安逸应对。虽然没有必要对重启对话的可能性视而不见，但是应该严肃看待存在挑衅可能性的整体脉络。以南北和平、和解的名义，不顾过去朝鲜的恶劣行径，政府的这种对朝低姿态会不会演变成朝鲜的武力示威或挑衅，不由得令人担心。 朝鲜在斯德哥尔摩朝美工作磋商破裂后拒绝新的谈判，延续着强硬的基调。这是想再次逼迫朝美采取首脑间自上而下的方式。金英哲的妄言既是对美国的直接施压，也是要求我国政府进一步催促美国的两面战略。越是这样，韩美当局应该紧密合作，力求无懈可击。

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