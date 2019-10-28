南美天主教司祭“神职人员严重缺乏”......或允许已婚人士加入. October. 28, 2019 07:32. by 孫宅均 sohn@donga.com. 由南美9个国家组成的天主教亚马逊教区主教会议表示“为了尽快解决教区神职人员不足的问题，应该在梵蒂冈讨论将已婚男性作为司祭，将女性作为副司祭的方案”，并于26日(当地时间)向方济各教皇提出建议。 美联社(AP)报道说：“首位来自南美(阿根廷)的教皇方济各教皇两年前组建的亚马逊教区向教皇提出了违背罗马天主教传统的提案。”亚马逊教区主教团181名成员在梵蒂冈举行的为期3周的教区主教会议最后一天，投票通过了以“要求允许已婚男性和女性得到圣职叙品”为主要内容的提案，赞成票128票，反对票41票(弃票12票)。 他们主张“不分性别，应用公平的方法任命司祭”。据美国ABC报道，35名修女也参加了这次教区主教会议，参与了提案的起草过程，但未能行使提案的表决权。 方济各教皇在主教会议投票结束后表示：“将重新讨论2016年梵蒂冈委员会就女性副司祭叙品问题综合讨论的文件，综合各主教团的意见，在今年内出台有关已婚男性和女性的神职人员任命问题的教皇厅文件。” 对此，梵蒂冈保守势力抗议说：“亚马逊教区和教皇试图通过动摇司祭的纯洁义务的异端提案，腐蚀天主教。”美联社说，天主教24个教区主教会议中的东欧教区早在数百年前就允许已婚人士得到司祭叙品，结婚的英国国教会(圣公会)司祭的改教也已获准。

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