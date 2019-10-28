独自吃饭运动减少...韩国30多岁男性半数肥胖. October. 28, 2019 07:33. by 朴星民 min@donga.com. 据调查，韩国30多岁男性中一半以上肥胖。据分析，随着因热量高的外卖食品等独自用餐的“独食族(一个人吃饭族的缩略词)”增加，营养摄取不均衡现象日益严重，比起运动更喜欢游戏等生活习惯发生了变化，在健康管理方面出现了进一步倒退。 据保健福祉部和疾病管理本部27日发表的《2018年国民健康营养调查》显示，去年30多岁男性肥胖人口比率为51.4%，比前一年的46.7%剧增4.7%。表示体重(kg)除以身高(m)的平方得出的体质指数(BMI)在25以上的人群比率的肥胖率超过50%，这是自1998年开始调查以来的第一次。国民健康营养调查是从1998年开始以每年约1万名为对象，计算吸烟、饮酒、营养等500多项健康指标的最大规模的健康统计调查。 过去20年间，韩国男性的健康管理成绩接近不及格。1998年只有25.1%的19岁以上男性肥胖率在去年达到了历史最高值42.8%。相反，同期女性肥胖率从26.2%下降到了25.5%。 男性长胖的原因是吃得多，运动少。全体男性每天的能量摄取量从2008年的2148卡增加到了去年的2302卡。同期，每天的脂肪摄取量从46.7克增至57.3克，增加了22.7%。相反，每周进行5天以上运动的比率从2008年的50.0%减少到了去年的40.5%。 去年男性的吸烟率最低，为36.7%。相反，女性的吸烟率为7.5%，是历代最高的。喜欢喝酒的女性也在增加，暴饮的女性比率从2005年的17.2%增加到了去年的26.9%。 东国大学一山医院家庭医学科教授吴尚宇(音)表示：“政府致力于禁烟、痴呆症、自杀者管理等，疏忽了对肥胖的管理。只有彻底管理好包括少儿青少年在内的20、30多岁年轻一代的肥胖问题，才能降低慢性疾病的发生和死亡率。”

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