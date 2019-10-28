重新登场的朝鲜金英哲：“有可能交火”. October. 28, 2019 07:32. by 黃仁贊, 申나리 hic@donga.com,journari@donga.com. 朝鲜劳动党副委员长兼朝鲜亚太和平委员会委员长金英哲（照片）27日表示：“美国试图用比以前更狡猾、更恶毒的方法孤立和扼杀我们”，“即使现在也有可能发生交火。”朝鲜让自2月河内会谈无协议而终之后让从无核化舞台上消失的金英哲重新登场，要求美国拿出“新的计算方法”，加强对美施压。有分析认为，朝鲜可能会在年底进行洲际弹道导弹和潜射导弹等新的挑衅。 据朝鲜中央通讯社报道，金英哲当天以亚太和平委员会委员长的名义发表谈话说：“如果美国想以（朝美首脑间的）个人关系为借口拖延时间，顺利度过今年年关，那是一种愚蠢的妄想。”这是首次确认金英哲在从劳动党统一战线部部长职位上退下来后仍然担任亚太和平委员会委员长一职。金英哲接着表示：“所有事情都存在局限性”，“朝美首脑间的亲密关系绝对不能忽视民心，并不能保证防止或补偿朝美关系的恶化。” 朝鲜16日在金正恩委员长骑着白马登上白头山顶的报道中预告了宏伟的行动，其后十几天里先后推出了金正恩指示拆除金刚山韩方设施（23日）、外务省顾问金桂冠发表谈话（24日）、通知韩方将拆除金刚山韩方设施（25日）和金英哲谈话。 对此，青瓦台相关人士27日评价称：“虽然朝鲜提高了威胁程度，但表明了对话的意志，这一点值得肯定。”前国立外交院院长尹德敏表示：“如果朝鲜看到不能遂自己的愿，有可能主张发射卫星，进行试射洲际导弹的挑衅。”

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