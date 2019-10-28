秘鲁马丘比丘新机场将用国内技术建造. October. 28, 2019 07:32. by 金鎬卿 kimhk@donga.com. 韩国机场公社和都和工程等国内企业从秘鲁政府那里获得了钦切罗(Chinchero)新机场的“事业总管(PMO)”项目订单。这是韩国国内企业首次拿下此前一直由美国、欧洲等发达国家垄断的机场建设PMO项目。 国土交通部27日表示，24日(当地时间)秘鲁政府和4家国内企业参与的国际财团签署了实施钦切罗新机场PMO项目为内容的合同。在马丘比丘访客迅速增加后，秘鲁政府为了刺激旅游业的发展，一直致力于建设新机场，以取代现有的老机场。此次合同是作为韩国和秘鲁的“政府间出口合同(G2G)”执行的。这是两国政府首次在海外基础设施领域签订出口合同。 根据此次合约，韩国航空公社和都和工程、建元工程、韩美国际等国际财团参与企业将代替秘鲁政府，全权管理钦切罗新机场建设事业。新机场距秘鲁著名旅游胜地马丘比丘(被称作“失落的印加城市”)50公里左右，建成后年旅客接待能力可达500万人次。 国际财团中持股最多持有42%股份的都和工程相关人士表示：“通过获得需要最高技术力的PMO项目订单，我们获得了韩国企业也可以在海外吃得开的自信。”国土部机场航行政策官金泰炳(音)表示：“今后将积极支持政府和民间共同承揽海外建设项目。将尽全力争取通过政府间合同投标的波兰新机场建设及运营项目。”

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