“不惑”李同国成为K联赛历史上首位达成“300攻击点”的球员. October. 28, 2019 07:32. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 1998年3月31日，毕业于浦项制铁工业高中(现浦项制铁高中)身披浦项队战袍的“高中毕业新秀”李同国(当时叫李东国)攻入了职业生涯的第一粒进球。这是联赛开幕(21日)10天后发生的事情。当时球队3比1获胜的牺牲品正是全北队。从那时起已经过了22个赛季。今年已步入“不惑”年纪的李同国(40岁)在自己攻入第一个球的全北队度过了职业生涯的一半即11个赛季，并成长为韩国足球的代表人物。在自己攻入的首粒进球之后，时隔7880天的26日，他又攻入了K联赛个人第223粒入球，同时也树立了一座L联赛历史上首次“300攻击点(223进球+77助攻)”的丰碑。 在全州世界杯体育场进行的K联赛季后赛争冠组第2轮比赛上，在球队0比1落后的上半场第19分钟，李同国被替换上场，在攻防战持续不断的下半场第39分钟，李同国攻入了扳平比分的一球。文宣民在中场右侧利用一记长传将球送到球门前，李同国机敏地截住在禁区混战中来回滚动的瞬间皮球，随后用左脚猛击。皮球惊险地越过守门员的指尖，窜入球门上部中间位置。达成这一伟大记录的瞬间，李同国跑到欢呼的球迷面前咆哮。接下来，在球场球员的祝贺下，他走向了替补席，接连受到替补席上球员和工作人员的祝贺。 李同国当天的进球也意味着全北队延续了三连冠的梦想。如果全北队输掉比赛，将以71分落后于当天以2比1战胜江原队的蔚山队(积75分)4分。对目前仅剩3场比赛的全北队来说，这是十分宝贵的1分。早早地将李同国替换上场的全北队主教练乔治•莫里斯(音)在赛后称他为本场比赛的胜负手，“因为让对方进了原本不该丢的球，而且对手以防守为主，所以需要果断的进攻。” 李同国在比赛结束后把功劳归于队友。他表示：“因为队友们的帮助，所以达成了纪录。今后还有几场重要的比赛要打，所以会努力拿下该拿的分数”，表达了夺冠的决心。 预计李同国的300攻击点的记录一时难以打破。历史第二名德扬•达米亚诺维奇(38岁•水原)目前以234攻击点大幅落后。此前，李同国在历史上首次创造了个人总计200粒进球的新历史。个人进球最多的第二名德扬(189球)距离李同国还有较远的距离。

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