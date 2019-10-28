智利发生有史以来最大规模的百万人示威，感到震惊的皮涅拉总统宣布“全面改组内阁”. October. 28, 2019 07:32. by 崔智善 aurinko@donga.com. 因6日“地铁票价上调50韩元”引发的智利示威愈演愈烈。 25日，在首都圣地亚哥，100万人参加了示威，这是历史上人数最多的一次。截止到当天，至少有18人死亡，7000多人被捕。为安抚民众情绪，塞巴斯蒂安·皮涅拉总统26日宣布改组内阁，但示威者的愤怒情绪依然存在。他们要求皮涅拉总统取消18日宣布的国家紧急状态，在社会各领域进行改革。他们在社交媒体上上传了名为“智利最大的游行”的标签，强调眼下将继续进行示威。 中东地区的伊拉克也在时隔3周之后，25日恢复因经济困难和宗教矛盾而举行的反政府示威，两天内至少有67人死亡。据路透社等媒体报道，示威者抗议供水、电力等公共服务不足和失业等问题。17日因政府宣布将对网络聊天工具“whatsapp”征税而引发的黎巴嫩示威也丝毫没有平息。主要银行、学校、企业也处于临时关闭状态。 《华盛顿邮报》等媒体报道说，事态严重，以至于联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯25日敦促世界各国领导人“倾听反政府示威队的声音”。 古特雷斯当天忧虑地表示：“由于‘对生活的不安’，欧洲、非洲、亚洲、拉美和加勒比海等世界各地都在发生示威。很显然，市民和政治体制之间缺乏信任，对社会契约的威胁越来越大。”他接着说：“没有发生示威的国家的人也感到痛苦。希望领导们能倾听他们的声音”，要求他们倾听民生疾苦。他还嘱咐示威队要克制暴力行为。

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