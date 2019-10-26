韩国还没有过接受国民选择的“总理出身的总统”. October. 26, 2019 07:22. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 自1948年建国以来，大韩民国共有41名国务总理。很多国务总理梦想成为总统或挑战总统。但是，只有朴正熙政府时期的前总理崔圭夏因为10·26事件而继承了总统职位，到目前为止，还没有一位前总理因为国民的选择而成为“国政负责人”。 曾是朴槿惠政府总理的自由韩国党代表黄教安的总统挑战正在进行中。李明博政府的郑云灿、卢武铉政府的高建、金大中政府的金钟泌，金泳三政府的李会昌等前总理也曾经准备过大选，或者真的加入过总统选举。 前总理高建在弹劾卢武铉的政局中担任代理总统。高建在2007年1月宣布不参加第17届总统选举之前，作为有力的大选候选人，无论进步还是保守都向他抛出了绣球。但是，当时由于执政党主流势力的不断牵制，自己放弃了参加大选。 前总理金钟泌通过DJP（金大中-金钟泌）联盟建立了联合政府，显示了作为政权二号人物的存在感。他以忠清地区为基础，多次寻求大权，但都没能实现自己的梦想。 前总理李会昌在1997年、2002年、2007年曾先后三次挑战大权。他创建了韩国党的前身大国家党，一度被称为“帝王式总裁”，形成大势论，但未能越过大权的门槛。 政界就这一趋势分析说，历届政权多把国务总理用于收拾事故和转变局面，被任命的总理在构筑自己的势力方面存在局限性。金泳三政府的前总理李荣德对圣水大桥坍塌事故、前总理李洪九对三丰百货店事故负责并辞职。在李明博政府时期，郑云灿前总理构建“世宗市总理”品牌而受到关注，但在2010年6月国会否决了世宗市修正案后，郑云灿表明了辞意。 目前，李洛渊总理和黄教安前总理在各种舆论调查中，争夺着下届总统领跑的前两位，这确实是一个反常的现象。明知大学教授金亨俊表示：“国务总理要想超越有力的大选候选人成为总统，需要克服很多‘政治障碍’。看看最接近当选总统的前总理李会昌，就可以知道，关键是他能和所属政党的主流势力进行多少交流。”

한국어