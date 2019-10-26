主导对韩出口限制的日本经济产业大臣因不正之风就任44天后辞职. October. 26, 2019 07:22. by 东京=金范锡记者 bsism@donga.com. 主导对韩国出口限制措施的部门日本经济产业省的经济产业大臣菅原一秀(57岁)辞职了。这距离他上月11日入阁仅隔44天。有分析说，随着向选民提供慰问金让其选自己的疑惑越来越大，他主动递交了辞呈。 菅原一秀25日向日本首相安倍晋三递交辞呈后，在记者会上表示：“由于自身问题，经济、产业、行政、政府(国会)审议被迫停止。我对此深感内疚。”涉嫌向地区居民提供财物的他，当初决定当天出席国会说明相关疑惑，但最终还是提交了辞呈。 受理辞呈的安倍说：“任命的责任在于我，对国民深表歉意。”有消息称，前地方创生担当大臣梶山弘志被内定为接班人。 外交消息人士预测，主导出口限制的经济产业省一把手因腐败问题在40多天后辞职，相关政策也会受到影响。前任自民党参议院干事长世耕弘成最近也涉嫌从向日本关西电力公司提供金钱的中间人那里收受了捐款。

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