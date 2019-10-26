朝鲜通知韩国要求“拆除金刚山设施”. October. 26, 2019 07:22. by 韓基渽 record@donga.com. 朝鲜25日向统一部和现代集团发送通知说：“将在金刚山地区新建国际旅游文化区”，“希望（南方）在达成协议的日期进入金刚山地区，拆除当局和民间企业设置的设施。”朝鲜国务委员会委员长金正恩23日通过朝鲜中央通讯社等官方媒体的报道，针对金刚山内的韩方设施说，“光是看到心情就会变差，乱七八糟”，要求予以拆除。仅过两天，朝鲜当局就正式启动了拆除工作。 朝鲜以金刚山国际旅游局的名义发送的这一通知还表示：“实务问题可以通过文件交换方式达成协议。”也就是说，当局之间不要直接见面，而是通过交换文件就有关拆迁问题访朝日程和人员等问题进行磋商。由于当天的措施，很多人担心朝鲜会不会单方面地拆除开城工业园区内的韩方资产。 对此，统一部表示：“第一，保护国民的财产权，第二，在考虑金刚山旅游事业的意义的同时，将充分讨论条件和环境”，“将充分研究已发生变化的环境，制定金刚山旅游的创意性解决方案。”

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