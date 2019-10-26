亚马逊CEO贝佐斯被挤下全球首富宝座. October. 26, 2019 07:23. by 赵维拉记者 jyr0101@donga.com. 据《福布斯》24日(当地时间)报道，全球最大的电子商务企业亚马逊的首席执行官杰夫•贝佐斯(CEO•55岁•照片)因亚马逊第三季度(7~9月)的“业绩冲击”被挤下了世界第一富豪的宝座。 亚马逊当天公布2019 财年第三季度业绩，该财报显示，第三季度净利润为21.3亿美元(约2.4995万亿韩元)，每股收益4.23美元(约5000韩元)。这与去年同期的28.8亿美元(约3.3782万亿韩元)、每股5.75美元(约6759韩元)相比减少了26%。这是亚马逊自2017年第二季度以来首次出现季度净利润同比下降的情况。 据美国CNBC电视台报道，由于公布低于预期的第三季度净利，亚马逊股价24日一度在时间外交易中暴跌9%。因此，拥有5751.0359万股的贝佐斯在一天内损失了约70亿美元(约8.2110万亿韩元)。 此前，贝佐斯曾于7月与前妻麦肯锡•贝佐斯离婚，并支付了相当于亚马逊全部股份的4%的380亿美元(约44.5740万亿韩元)作为离婚协议金。因当天低于预期的盈利冲击的影响，导致股票暴跌，贝佐斯的财产从今年3月福布斯富豪评选时的1600亿美元(约187.6800万亿韩元)减少到了当天的1039亿美元(约121.8740万亿韩元)。 贝佐斯去年挤掉24年来始终保持世界富豪第一的微软公司(MS)创始人比尔•盖茨，荣登榜首，今年也登上世界富豪榜榜首，但时隔约2年后再次将宝座还给了盖茨。24日，盖茨的财产达到了1057亿美元(约123.9860万亿韩元)。 亚马逊方面表示，第三季度的盈利冲击是由于为构建“一日配送系统”而进行的盲目投资。今年4月，亚马逊宣布，将以交纳年会费的高级会员为对象，将1日配送制定为新的标准，并加强了对物流及配送功能的投资。亚马逊表示：“为此，第二季度(4~6月)支出了约8亿美元，多少有些负担。”但当天《路透社》预测，如果受美中贸易战的影响，美国零售市场受到冲击，亚马逊第四季度(10月至12月)的收入也不会有大的改善。

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