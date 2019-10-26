放弃发展中国家地位，要全力保护农民，并成为升级的契机. October. 26, 2019 07:23. . 在昨天举行的对外经济部长会议上，韩国政府正式放弃了世界贸易组织发展中国家的地位。一旦放弃发展中国家地位，则无法被允许在对外国农产品征收的进口关税税率和发放农业补贴上享受特惠。韩国政府认为，韩美贸易中需要解决的问题堆积如山，因此接受撤销发展中国家地位的要求符合国家利益。韩美防卫费分摊额磋商马上就要开始，通过《贸易扩张法》第232条征收汽车关税的决定也将于下月揭晓。 放弃发展中国家地位不无不可避免的因素。即使没有美国总统唐纳德特朗普在7月份的讲话中提出这一要求，韩国作为发达国家组织——经济开发合作机构会员国、二十国集团（G20）的成员，人均国民收入超过3万美元，仍然停留在发展中国家，可能不会被磋商伙伴轻易接受。台湾、巴西已经宣布放弃发展中国家地位，在特朗普总统提及之后，阿联酋和新加坡也退出了发展中国家地位。 政府反复强调，即使放弃发展中国家地位，也不会突然降低包括大米在内的进口农产品关税或减少农业补贴。即使眼下如此，如果今后开始新一轮农业谈判，我们不得不对原来享受的条件作出让步。这也是农民反对放弃发展中国家地位宣言的原因。 即使这是政府从整体国家利益出发作出的决定，也不能在工业产品等其他领域谈判中，为了占据有利地位而单方面牺牲农业。从现在开始，政府应该与农业界、谈判专家一起，制定有效的保护对策。 以此次放弃发展中国家地位宣言为契机，农业也必须努力升级。正如许多专家所指出的那样，尽管农业完全可以成为未来型产业，但不能一直满足于关税壁垒和补贴支援。以领先的信息通信技术和农业相结合的智能农业对抗进口农产品，开拓世界市场的事例很多。政府和农民要共同研究把农业发展成具有自身竞争力的产业的方案。

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