总统和电影导演. October. 26, 2019 07:23. . 26年前的秋天，当时还是寒酸的助理导演时期，走出剧场时，想到要拍一部既温暖又有趣的电影，不禁心潮澎湃。 戴夫在美国小城市经营着一家职业介绍所，是一个普通的40多岁年轻人，由于长相酷似现任总统，他被提拔为总统参加各种活动的替身。在他顺利完成第一个任务的当天，发生了总统因脑中风病倒、成为植物人的国家级变故。虽然这是必须马上告诉副总统的紧急事件，但怀揣着大权之梦的办公厅主任不仅欺骗了副总统，甚至欺骗了总统夫人，把戴夫当成傀儡策划了阴谋。戴夫为人直率、谦逊，反而使他的支持率节节攀升，办公厅主任惊慌失措，想要除掉他，但戴夫却潇洒地完成了自己的角色。从第一章到最后一章，就像一本一气呵成的书，整整两个小时，充满了乐趣和感动。 再看戴夫，总统这个职业和电影导演很像。导演无法独自表现自己的才能。了解他人的能力，让他担任相应的角色，鼓励他们发挥出最佳水平，协调地融合好多人的结果，这是导演的职责和才能。当然，所有这些过程都不应涉及私人感情。不能浪费别人的制作费哪少一份钱的节约精神是必须的。我在成为导演之前对这些也一窍不通。这个位置多么孤独可怕。不能吐露不安，不能撒娇。而且，一切责任都要由导演来承担。绝对不能找借口。 总统的一举一动都受到照相机的洗礼。与其说是好奇和关心的对象，不如说是监督的对象。戴夫最后的演讲，要考虑的不是人气，而是正确的道路，对于梦想当领导的人来说，这将是指南针。 越是尊敬导演，工作人员和演员就越奋不顾身。警卫员平时对戴夫采取高压态度，他最后的问候至今仍令人心酸。戴夫在当替身之初，曾问他是否会为了自己挨子弹，他也避而不答。但他向回归普通人的戴夫坦白说：“你可以为你而死。” 看戴夫的话，就会想起既不是政治精英出身，又以乐观主义和信念重新振作面临衰退期的美国，成为美国人最爱的总统的演员里根。对于最近因极端阵营理论而分裂、互相诽谤的我们来说，想讲一个有着丰富幽默感的里根的故事。任期初期，他被暗杀犯的子弹击中胸部，在手术室给紧张的医生们开玩笑：“希望你们都是共和党人。”主刀医生随即哽咽着说：“阁下，今天我们都是共和党人。”

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