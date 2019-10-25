李洛渊和安倍一致认为“不能放任韩日关系”，希望首脑会谈结出果实. October. 25, 2019 07:42. . 李洛渊总理昨天会见日本首相安倍晋三，转交了文在寅总统的亲笔信并举行了会谈。两位领导人在会谈中表示，“韩日两国作为重要邻国，不能就这样放任韩日关系的困难状态”，坚定了解决矛盾的意志。关于朝鲜问题，双方一致认为韩日、韩美日合作非常重要。这是去年10月韩国大法院作出强制征用赔偿判决后韩日最高级别官员的首次见面。 在会谈中，李洛渊总理敦促：“为了尽快打破韩日关系的僵局，应促进包括外交当局间对话在内的各种沟通和交流。”安倍在重申原有立场、表示“应遵守国家间的约定”的同时，也希望外交当局继续就解决问题进行沟通。对此，李洛渊坚定地表示，“（韩国）尊重并遵守1965年的《韩日基本关系条约》和《请求权协定》，今后也会这样做，”消除了一段时间以来日本关于“（韩国）企图否定韩日关系基础的1965年协定”的疑心。日本方面宣布此次会谈是“会谈”而不是“面谈”，可以认为它成功打开了两国间的对话之门。 自去年做出强制征用判决后，韩日关系陷入冰冻。日本政府一再主张，根据1965年韩日协定请求权已经消失，认为这一判决违反了国际法；而韩国政府则主张，根据三权分立的原则，政府不能干预司法判决。随着7月初日本政府开始限制对韩国的出口，8月22日韩国政府宣布《韩日军事情报保护协定》到期结束，两国间的矛盾从历史扩散到了经济、安保等领域。 现实中，两国之间的纠纷解决也不得不从强制征用开始，但双方的分歧依然存在。不过，在韩日关系的僵化对两国来说都是负作用这一点上，双方都没有异议。韩国政府正在暗中努力寻找解决方案。日本政府也有必要承认这些努力，并采取可能的积极姿态。 尽快促成文在寅总统和安倍首相的首脑会谈也很重要。两国应该利用10月底起在泰国举行的东盟“10+3”，11月16日至17日在智利举行的亚太经合组织（APEC）峰会等多边会议的场合，努力使韩日首脑见面。李洛渊总理从9月起一直主张同时解决恢复《韩日军事情报保护协定》和解除出口限制。两国政府在探索强制征用问题解决方案的同时，有必要寻找“大魄力解决方案”，一次性解决恢复下个月22日结束的《韩日军事情报保护协定》问题和解除日本对韩出口限制问题。

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