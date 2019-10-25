孙兴慜想要实现韩国人欧洲赛场最多进球及球队胜利的两手抓. October. 25, 2019 07:41. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 托特纳姆热刺队将在28日做客挑战目前的英超(EPL)领头羊豪门球队利物浦队，孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队•照片)想要实现韩国人欧洲舞台最多进球和2年来对对手的首次胜利的“两手抓”。 托特纳姆热刺队将于28日凌晨1点半在英格兰默西塞德州利物浦的安菲尔德进行2019~2020EPL第10轮比赛。这是一场并不轻松的比赛。截止到第9轮，利物浦以8胜1平(积25分)的成绩排在联赛首位。还没输过一场球。相反，托特纳姆热刺队仅以12分(3胜3平3负)排在联赛第7位。 托特纳姆热刺队已经有两年多没有战胜过利物浦了。双方的最近一次交手是在6月2日进行的2018-2019欧洲足球联盟冠军联赛(UCL)决赛，结果热刺队以0比2完败。而在上赛季的EPL中，热刺对主客场皆负。在2017年10月23日的联赛第9轮中，热刺队以4比1获胜，这也是热刺队最后一次对利物浦取胜。 韩国国内球迷也看好利物浦获胜。在《体育彩票》进行的问卷调查中，71.72%的人预测利物浦会获胜。因脚腕受伤而一度无法上场的利物浦队的锋线杀手穆罕默德•萨拉赫(27岁)在24日UCL E组第3轮比赛客场与亨克队的比赛中攻入一球，状态正在恢复，这对托特纳姆热刺队来说也是一个负担。 但是最近以孙兴慜为中心，托特纳姆热刺队的氛围呈上升趋势，因此也有不少意见认为热刺也有获胜的机会。孙兴慜在10日举行的卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛与斯里兰卡队的比赛中攻入了两粒进球，之后在23日与贝尔格莱德红星队的UCL小组赛上也攻入2球，展现出了成熟的进球感觉。因此有分析认为，如果热刺能好好利用这样的孙兴慜，利物浦也不是不可逾越的对手。 SBS解说员张智贤(音)表示：“利物浦是经常向对方施压，拉开阵线进攻的球队。如果哈里•凯恩等热刺队的前锋能够帮助防守，并很好地制造孙兴慜渗透的情况，那么很有可能会取得好的结果。”

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