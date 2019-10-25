李洛渊和安倍晋三就“不能放任韩日关系恶化”达成共识. October. 25, 2019 07:41. by 东京=黄炯俊记者、常驻东京记者朴亨俊 constant25@donga.com、lovesong@donga.com. 韩国国务总理李洛渊和日本首相安倍晋三24日举行会谈，就不能再放任两国关系恶化达成共识。特别是在会谈中，李洛渊向安倍转交了文在寅总统内容为“为早日解决两国悬案而努力”的亲笔信，人们期待此次会谈能成为改善韩日关系的分水岭。 据陪同会见的韩国外交部第一次官赵世暎透露，李洛渊当天上午11时12分起在东京首相官邸与安倍首相进行了21分钟的会谈，并就上述内容进行了交谈。李洛渊在席间表示：“为了尽快打破韩日关系的僵局，希望促进包括两国外交当局之间对话在内的各种沟通和交流。”安倍也回应道：“双方要继续旨在解决问题的外交当局间沟通。”两人都使用了“沟通”一词。虽然预定的见面时间是10分钟，但增加了11分钟，双方统一了用语，称见面是“会谈”而不是“面谈”。 李洛渊向安倍转交了文在寅总统的亲笔信。据韩国政府相关人士透露，亲笔信中包含的内容有：韩日两国作为近邻，是为东北亚和平与稳定而合作的重要伙伴，双方应相互关心为早日解决两国之间的悬案而努力。 但在当天的会谈上，双方未能就强制征用赔偿问题缩小分歧，没有找到交汇点。安倍重申日方的立场称，“应该遵守国家间的约定”，李洛渊也针锋相对地表示，“韩国也一直尊重和遵守1965年《韩日基本关系条约》和《请求权协定》，今后也会这样做。”会谈中没有提及将于下个月22日结束的《韩日军事情报保护协定》的延长问题和韩日首脑会谈问题。

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